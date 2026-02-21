Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào

Tuấn Minh

(NLĐO)- Mang hàng trăm con voi sang giúp vua đánh giặc, trên đường về, công chúa nước Lào lâm bệnh mất ở Ninh Bình và được người dân lập đền thờ tưởng nhớ.

Đền Thượng, hay còn gọi là đền Thượng Thái Sơn trước thuộc thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, nay là phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngôi đền này thờ công chúa nước Lào, có tên gọi phiên âm tiếng Việt là Nhồi Hoa, là người làm đại sứ và mang theo hàng trăm con voi sang huấn luyện giúp Đại Việt đánh giặc.

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 1.

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - đền thờ công chúa ngoại quốc duy nhất ở Việt Nam, biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào

Đền không chỉ là công trình tín ngưỡng mang giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt, mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Theo sử sách, vào thế kỷ thứ XV, dưới thời vua Lê Thánh Tông, có một vị công chúa Lào tên Nhồi Hoa theo lệnh vua cha Vạn Tượng sang làm đại sứ. Cô mang theo hàng trăm con voi sang huấn luyện giúp Đại Việt đánh giặc.

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 2.

Lăng mộ công chúa Nhồi Hoa được vua Lê Thánh Tông chỉ đạo chôn cất ngay tại nơi bà lâm bệnh qua đời ở đồi Đền, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ngày nay

Sau khi hoàn thành công việc, trên đường trở về, công chúa lâm bệnh nặng, binh lính đi theo phải hạ trại lo thuốc thang cho bà. Dù được các thái y hết lòng cứu chữa, nhưng bệnh tình không thuyên giảm, công chúa qua đời tại trại đóng trên đồi Đền. Sứ giả báo về triều đình Đại Việt, vua Lê Thánh Tông cho quân thần về làm lễ, an táng tại khu vực đồi Đền, xây khu lăng mộ và cho lập đền thờ công chúa ngay tại đó.

Sau đó, nhà vua cho người sang nước Lào báo tin. Triều đình Lào liền chạm ảnh công chúa trên gỗ và đưa sang nơi bà mất làm lễ viếng, đồng thời cũng là để lưu niệm tình đoàn kết giữa hai nước Việt - Lào

Trải qua hàng trăm năm nhưng tại khu vực đền Thượng còn lưu giữ khá nhiều hiện vật, các sắc phong, đồ thờ tự triều Nguyễn và bàn thờ tại hậu cung có ảnh công chúa Nhồi Hoa chạm trên gỗ, các kiến trúc cổ, hoa văn chạm khắc, voi đá...

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 3.

Chân dung công chúa Nhồi Hoa

Cũng theo sử sách, đến nay đền thờ công chúa Nhồi Hoa cũng là đền thờ công chúa ngoại quốc duy nhất ở Việt Nam, và trở thành địa điểm văn hóa, tâm linh của nhân dân trong vùng.

Hàng năm, tại di tích diễn ra lễ hội truyền thống vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, ngoài phần rước kiệu quanh làng, tổ chức tế lễ còn nhiều trò chơi dân gian như: Chọi gà, đấu vật, kéo co, cờ người... Đặc biệt có múa hát theo điệu Chăm Pa (điệu múa hát cổ truyền của nước Lào) để tưởng nhớ về công lao của công chúa Nhồi Hoa và bảo tồn và tôn vinh truyền thống tốt đẹp hai dân tộc Việt - Lào.

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 4.
Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 5.
Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 6.
Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 7.
Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 8.

Sắc phong, bằng công nhận di tích và các hoa văn chạm khắc ở đền thờ công chúa nước Lào

Năm 2007, đền thờ công chúa Nhồi Hoa cùng với đền Thượng Thái Sơn, đền Chàng đã được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận là di tích cấp tỉnh.

Theo người dân địa phương, đền thờ công chúa Nhồi Hoa có nhiều điều không thể giải thích được. Khu lăng mộ công chúa Nhồi Hoa vẫn còn nguyên vẹn kể từ lúc an táng, dù thấp hơn mặt đất nhưng không bao giờ đọng nước, kể cả khi trời mưa lớn hay lụt lội.

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh 9.

Tượng voi chầu ở đền thờ công chúa Nhồi Hoa

Với những ý nghĩa và giá trị lịch sử mang tính biểu tượng cho tình đoàn kết, sắt son của 2 dân tộc Việt - Lào, hiện nay UBND tỉnh Ninh Bình đang giao cho Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối trao đổi, làm việc với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam để nghiên cứu sự nghiệp, thân thế của công chúa Nhồi Hoa, lập kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích và xây dựng công viên với chủ đề "Vườn văn hóa du lịch Việt - Lào".

Tin liên quan

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh

Cận cảnh đền thờ vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh

(NLĐO) - Đền thờ vua Mai Hắc Đế - vị vua chiêu quân khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm phương Bắc, được xây dựng trên vùng đất nơi ông sinh ra tại Hà Tĩnh.

Lễ hội đền thờ Lê Hoàn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(NLĐO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao chứng nhận công nhận Lễ hội đền thờ Lê Hoàn (Anh hùng dân tộc Hoàng đế Lê Đại Hành) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ khai bút tại đền thờ Nhà giáo Chu Văn An

(NLĐO)- Ngày 17-2 (tức mùng 8 tháng giêng), tại đền thờ Chu Văn An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) tổ chức lễ khai bút đầu năm Giáp Thìn

di tích lịch sử đất Cố Đô tình hữu nghị Việt - Lào công chúa nước Lào Công chúa Nhồi Hoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo