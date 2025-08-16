HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đen Vâu công khai tài chính

Thùy Trang

(NLĐO) - Đen Vâu thông báo khoản thu của ca khúc "Nấu ăn cho em", từ 1-10-2024 đến 31-5-2025, thu về hơn 855 triệu đồng.

Đen Vâu gây bão: tiền tỉ ủng hộ Quỹ vì người nghèo - sửa trường vùng bão!

Đen Vâu công khai tài chính- Ảnh 1.

Đen Vâu gây bão

Đen Vâu cho biết toàn bộ số tiền này được chuyển vào Quỹ Vì người nghèo Trung ương. "Chúng em mong mỏi số tiền này sẽ được phân bổ để xây mới hoặc sửa chữa các điểm trường bị thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua vì năm học mới sắp đến rồi" - Đen Vâu chia sẻ.

Anh nói thêm: "Đen xin cảm ơn quý khán giả bốn phương đã ngày ngày lắng nghe và ủng hộ, cảm ơn các chương trình đã sử dụng bài hát.

Các cụ dạy "một cây làm chẳng nên non" chẳng bao giờ sai cả. Yêu thương nhau, chung tay và đoàn kết, chúng ta cùng nhau ra sức để làm những điều bản thân thấy vui và có ích cho xã hội nhé cả nhà.

Chúc mọi người mạnh khoẻ, có nhiều việc để làm, và tâm trí luôn thanh tịnh tràn trề nhựa sống!".

“Nuôi em” của Đen Vâu: 2,86 tỉ đồng trao đi, ươm mầm tương lai cho trẻ em vùng cao!

Đen Vâu công khai tài chính- Ảnh 2.

Dự án ý nghĩa "Nấu ăn cho em" của Đen Vâu

Dự án "Nuôi em" thông qua MV "Nấu ăn cho em" đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả vì ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Tính từ 14-6-2023 đến nay, team Đen Vâu đã chuyển 2,86 tỉ đồng. Doanh thu đến từ sản phẩm âm nhạc này được Đen Vâu chuyển đến các đơn vị, trung tâm hỗ trợ cho trẻ em vùng cao được tiếp cận giáo dục.

Ngoài ra, số tiền kiếm được từ MV "Nấu ăn cho em" cũng được trích ra để giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đen Vâu được yêu mến bởi nhạc hay, hành động ý nghĩa và cả sự thâm trầm của mình.

Ngoài việc là nghệ sĩ, Đen Vâu còn được biết đến là người sống giản dị, không phô trương. Một trong những điều khiến khán giả yêu mến Đen Vâu chính là cách anh âm thầm lan tỏa điều tích cực đến với cộng đồng.

