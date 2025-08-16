Giấc mơ của diễn viên trẻ Thái Anh

Thái Anh: diễn viên gây sốt bởi độ chân thành

Thái Anh tạo thiện cảm với khán giả

Thái Anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án phim sitcom, webdrama… Dù chỉ là vai phụ nhưng Thái Anh mang đến sự thiện cảm với khán giả trong từng vai diễn rất chân thành, rất thật của mình.

Thái Anh kể, dù có bất cứ biến cố nào, anh cũng sẽ bám với nghề diễn xuất bởi "đó không chỉ là giấc mơ của Thái Anh mà còn là của bà ngoại nữa". Bà ngoại từng nói với Thái Anh: "Ước gì một ngày nào đó, bà được thấy cháu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ".

Bước ngoặt đầu tiên đến với Thái Anh năm 17 tuổi, khi anh mạnh dạn tham gia một vở kịch ở trường cấp 3. Dưới ánh đèn sân khấu và hàng trăm ánh mắt dõi theo, ngọn lửa đam mê diễn xuất bùng cháy dữ dội. Đó là lần đầu tiên Thái Anh biết rằng, anh thuộc về thế giới này.

Thế nhưng, đời không như là phim. Lên Sài Gòn học đại học, anh lại theo đuổi ngành tài chính theo định hướng của gia đình. Khát khao nghệ thuật vẫn âm ỉ, thôi thúc anh tìm mọi cách để được đứng trước ống kính.

Cậu sinh viên năm nhất tranh thủ thời gian đi làm thêm, nhận vai diễn quần chúng trong các dự án phim truyền hình, web drama. Những vai diễn không tên, chỉ lướt qua màn hình ít giây, nhưng với anh, đó là những bước đi đầu tiên trên con đường tìm lại giấc mơ.

Hành trình nghệ thuật: 1 mất mát, 1.000 khó khăn và bí mật đằng sau sự kiên trì!

Dù khó khăn, Thái Anh vẫn bám trụ với nghề

Hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng. Có lần, sau một ngày quay phim quần quật, chạy xe liên tục giữa các bối cảnh, Thái Anh bàng hoàng phát hiện mình bị mất sạch ví tiền, giấy tờ, điện thoại. Giữa Sài Gòn đông đúc, lạc lõng và trắng tay, cậu chỉ biết ngồi lặng đi. Nước mắt có rơi, nhưng không phải vì tuyệt vọng. Cậu hiểu rằng, nghệ thuật không phải là con đường trải hoa hồng, mà đòi hỏi sự kiên trì và đánh đổi.

Sau biến cố ấy, Thái Anh không bỏ cuộc. Anh lại đi làm thêm, tiết kiệm từng đồng, nhận thêm nhiều vai diễn quần chúng. Cậu tin rằng, mỗi lần vấp ngã là một bài học, và chỉ cần không ngừng cố gắng, cánh cửa ước mơ sẽ mở ra. "Dù chỉ là vai phụ, nhưng tôi sẽ sống trọn vẹn với từng nhân vật".

Đi nghĩa vụ quân sự hai năm (2021-2023) tưởng chừng là sự gián đoạn, nhưng lại là khoảng thời gian quý giá để Thái Anh rèn giũa bản lĩnh và sự kỷ luật. Xuất ngũ trở về, ngọn lửa đam mê trong anh càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không còn là chàng trai rụt rè, mà đã trở thành một diễn viên trẻ đầy tự tin.

Anh tin rằng sự kiên trì là bí quyết của thành công

Một lần, khi quay cảnh hành động, Thái Anh không may bị tai nạn gãy mũi. Cơn đau không thể ngăn anh tập trung vào vai diễn. Điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là nỗi đau thể xác, mà là: "Liệu cảnh quay này có đủ tốt để giữ lại không?".

Với Thái Anh, hành trình này chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mỗi bước đi đều mang theo một niềm tin mãnh liệt rằng: Chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó, anh sẽ được sống trọn vẹn với giấc mơ thuở bé, để bà ngoại người từng bên anh trong những đêm xem phim lặng lẽ được mỉm cười thấy cháu mình tỏa sáng trên màn ảnh. Đó chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho chàng trai trẻ đầy nghị lực này.