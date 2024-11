Dentsu bị Bộ TT-TT phạt vì quảng cáo vi phạm pháp luật trên YouTube

Theo đó, Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu (Việt Nam) bị xử phạt do đã đặt sản phẩm quảng cáo của nhãn hàng vào kênh mạng xã hội YouTube The Jimmy TV ngày 18-10-2024 có nội dung vi phạm pháp luật, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng.



Dentsu bị Bộ TT-TT phạt vì quảng cáo vi phạm phát luật trên Youtube

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Dịch vụ Dentsu (Việt Nam) bị xử phạt 15 triệu đồng, đồng thời phải tháo gỡ toàn bộ quảng cáo trên kênh mạng xã hội YouTube có nội dung vi phạm.

Liên quan tới hoạt động quảng cáo, trong năm 2024, Bộ TT-TT cho biết đã triển khai các giải pháp nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ, hiệu quả hoạt động quảng cáo trên không gian mạng.

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý quảng cáo trên mạng và đề xuất bổ sung vào trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo, trong đó bổ sung: Trách nhiệm cụ thể của nền tảng quảng cáo trong và ngoài nước; quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các nền tảng quảng cáo xuyên biên giới không tuân thủ các quy định về quảng cáo tại Việt Nam; trách nhiệm của nghệ sĩ, KOL khi quảng cáo; trách nhiệm quản lý về quảng cáo của các bộ chuyên ngành, địa phương...

Cùng với đó, Bộ TT-TT cho biết tăng cường công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo; xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm.

Cụ thể, năm 2023 xử lý 10 trường hợp với tổng số tiền phạt 175 triệu đồng, năm 2024 xử lý 6 trường hợp với tổng số tiền phạt 130 triệu đồng.

"Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp như trên, tình trạng quảng cáo nội dung sai sự thật, phản cảm hoặc quảng cáo bị cài đặt vào các video xấu độc, có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước đã được hạn chế, số lần xử lý vi phạm giảm 50% so với năm 2023"- Bộ TT-TT đánh giá.

Tuy nhiên, hoạt động này còn tồn tại một số như: Các nền tảng quảng cáo xuyên biên giới không kiểm soát nội dung quảng cáo theo quy định pháp luật Việt Nam, liên tục thay đổi thuật toán, hình thức phân phối quảng cáo, dẫn đến khó khăn trong việc rà quét, phát hiện vi phạm.

Các đối tượng vi phạm lợi dụng công nghệ để lẩn trốn, sử dụng tài khoản ẩn danh để che giấu thông tin, cài đặt quảng cáo vi phạm pháp luật.

Quy định pháp luật điều chỉnh các hoạt động quảng cáo trên mạng chưa đầy đủ, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, chưa bao quát được các hành vi vi phạm phổ biến, chưa xử phạt được các nền tảng xuyên biên giới.