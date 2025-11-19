Vụ sạt đèo Khánh Sơn: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Trưa 19-11, ông Lê Huyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, người trực tiếp chỉ đạo cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở nghiêm trọng đèo Khánh Sơn - cho hay đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng của vụ sạt đèo.

Theo đó, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nạn nhân trong tình trạng đã tử vong tại vị trí ven suối Tường Vy, cách vị trí sạt lở khoảng 1 km về phía hạ lưu.

Khu vực hạ du suối Tường Vy cách đoạn đèo bị sạt khoảng 1 km

Vụ sạt đèo xảy ra khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-11, tại khu vực sườn núi gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An), mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống một lán trại có 10 người đang trú ngụ.

Khi đất đá tràn xuống, 7 người kịp chạy thoát thân, 3 người còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ ngay sau đó được triển khai đến hiện trường, khẩn trương đào bới tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy hai người, trong đó 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, nạn nhân còn lại được xác định đã tử vong. Người còn lại mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Sơn

Như vậy, tỉnh đến trưa 19-11, Khánh Hòa ghi nhận 11 người chết, 1 người mất tích. Trong đó, vụ sạt đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh) khiến 6 người chết. Vụ sạt đèo Khánh Sơn có 2 người chết.

Các vụ khác liên quan đến việc người dân bị cuốn trôi khi băng qua đoạn nước chảy siết, gồm: xã Phước Hậu 1 người (nam giới) khi đi qua cầu ngập nước bị nước cuốn trôi; phường Tây Nha Trang 1 người chết bị lũ cuốn trôi tìm thấy thi thể ở đại lộ Võ Nguyên Giáp; phường Bắc Nha Trang 1 người bị nước cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể. Tại xã Nam Khánh Vĩnh, 1 người đang tập kết trồng rừng tại Tiểu khu 198, đi ngang qua suối bị nước cuốn trôi.