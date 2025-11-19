Vụ sạt đèo Khánh Sơn: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vụ sạt đèo Khánh Sơn: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Kỳ Nam

(NLĐO)- Nạn nhân cuối cùng của vụ sạt đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1 km

Trưa 19-11, ông Lê Huyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, người trực tiếp chỉ đạo cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở nghiêm trọng đèo Khánh Sơn - cho hay đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng của vụ sạt đèo.

Theo đó, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nạn nhân trong tình trạng đã tử vong tại vị trí ven suối Tường Vy, cách vị trí sạt lở khoảng 1 km về phía hạ lưu.

Khánh Hòa: Tìm được thi thể vụ sạt đèo Khánh Sơn - Ảnh 1.

Khu vực hạ du suối Tường Vy cách đoạn đèo bị sạt khoảng 1 km

Vụ sạt đèo xảy ra khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-11, tại khu vực sườn núi gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An), mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống một lán trại có 10 người đang trú ngụ.

Khi đất đá tràn xuống, 7 người kịp chạy thoát thân, 3 người còn lại bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ ngay sau đó được triển khai đến hiện trường, khẩn trương đào bới tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy hai người, trong đó 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, nạn nhân còn lại được xác định đã tử vong. Người còn lại mất tích.

Khánh Hòa: Tìm được thi thể vụ sạt đèo Khánh Sơn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Sơn

Như vậy, tỉnh đến trưa 19-11, Khánh Hòa ghi nhận 11 người chết, 1 người mất tích. Trong đó, vụ sạt đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh) khiến 6 người chết. Vụ sạt đèo Khánh Sơn có 2 người chết.

Các vụ khác liên quan đến việc người dân bị cuốn trôi khi băng qua đoạn nước chảy siết, gồm: xã Phước Hậu 1 người (nam giới) khi đi qua cầu ngập nước bị nước cuốn trôi; phường Tây Nha Trang 1 người chết bị lũ cuốn trôi tìm thấy thi thể ở đại lộ Võ Nguyên Giáp; phường Bắc Nha Trang 1 người bị nước cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể. Tại xã Nam Khánh Vĩnh, 1 người đang tập kết trồng rừng tại Tiểu khu 198, đi ngang qua suối bị nước cuốn trôi.

Tin liên quan

Đất đá đổ ập xuống lán trại có 10 người trên đèo Khánh Sơn

Đất đá đổ ập xuống lán trại có 10 người trên đèo Khánh Sơn

(NLĐO) - Sáng 17-11, lực lượng chức năng tiếp cận cứu 1 người mất tích ở đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa sau vụ sạt lở khiến 3 người bị vùi lấp

Khánh Hòa: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, ít nhất 6 người chết

(NLĐO) - Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người; trong đó có 6 người tử vong, 13 người khác bị thương

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Nỗ lực thông tuyến tạm đèo Khánh Lê trong 48 giờ tới

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh sau khi thông tuyến, tỉnh Khánh Hòa phải triển khai ngay giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho đèo Khánh Lê

tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa cơ quan chức năng đèo Khánh Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo