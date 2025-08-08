Dẹp tận gốc chợ tạm, chợ cóc

Đây là bước đi mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán tự phát, lộn xộn, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm; thể hiện quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp và hiện đại.

Theo thống kê của Sở Công Thương TP Hà Nội, trên địa bàn hiện có khoảng 85 chợ tạm, chợ cóc hoạt động, chủ yếu tại các khu dân cư đông đúc, ven đường và vỉa hè. Chợ tạm dù ít nhiều có tổ chức, tiểu thương đăng ký kinh doanh và nộp thuế song cơ sở vật chất tạm bợ, kém vệ sinh. Trong khi đó, chợ cóc hoàn toàn tự phát, không ai quản lý, nguồn gốc hàng hóa không được kiểm soát và thường xuyên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự giao thông, ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

Dù đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu mua bán hằng ngày của người dân song các chợ tạm, chợ cóc từ lâu đã trở thành điểm nóng về tình trạng thiếu vệ sinh, mất an toàn giao thông và làm xấu đi diện mạo đô thị. Bên cạnh đó, việc kinh doanh tại đây còn dẫn đến thất thu thuế, khó kiểm soát chất lượng hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm.

Vì vậy, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ nhỏ lẻ trong năm 2025. Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và chính quyền cơ sở triển khai giải pháp cụ thể, đồng thời đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống chợ truyền thống.

Tuy nhiên, để việc này thực sự thành công, cần có sự đồng hành của cả cộng đồng. Trước hết, thành phố cần quy hoạch lại quỹ đất để xây dựng thêm các chợ văn minh tại khu vực mới phát triển; cải tạo, nâng cấp những chợ cũ đã xuống cấp để có đủ chỗ cho tiểu thương bị giải tỏa tiếp tục kinh doanh. Việc sắp xếp lại hoạt động buôn bán cần được thực hiện một cách khoa học, hợp tình hợp lý nhằm tránh gây xáo trộn sinh kế của hàng ngàn hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, người dân thủ đô cũng cần thay đổi thói quen mua bán theo kiểu tiện đâu ghé đấy, chuyển sang tiêu dùng có trách nhiệm hơn bằng cách lựa chọn điểm bán hàng có địa chỉ rõ ràng, nguồn gốc hàng hóa minh bạch, thực phẩm bảo đảm an toàn. Đây là yếu tố quan trọng giúp dẹp bỏ tận gốc chợ tạm, chợ cóc, góp phần xây dựng môi trường thương mại văn minh.

Việc xóa bỏ hoàn toàn chợ tạm, chợ cóc không dễ thực hiện trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên, với quyết tâm của chính quyền thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương và sự ủng hộ của người dân, Hà Nội hoàn toàn có thể tạo nên một bước ngoặt trong việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và đô thị. "Chiến dịch" này không chỉ mang lại diện mạo mới cho thủ đô mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, trật tự và hiện đại.