Giáo dục

ĐH Kinh tế TPHCM hỗ trợ đến 500 triệu đồng/người để thu hút nhân tài

Huế Xuân

(NLĐO) - Nhà giáo, học giả có học hàm, học vị cao trở thành giảng viên, viên chức ĐH Kinh tế TPHCM sẽ nhận được mức hỗ trợ cao nhất là 500 triệu đồng/người

Ngày 24-3, ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) chính thức công bố chính sách toàn diện nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ nhà giáo có học hàm, học vị cao, bao gồm giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 500 triệu đồng/người.

ĐH Kinh tế TPHCM chi đến 500 triệu đồng/người để thu hút nhân tài - Ảnh 1.

Mức lương cố định hàng tháng mà các giáo sư, phó giáo sư tại UEH dao động từ 52-120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thu nhập từ hoạt động giảng dạy vượt định mức, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

Theo PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, gắn với Nghị quyết số 71-NQ/TW về "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" và Đề án "Nâng tầm chất lượng đội ngũ UEH - Top 250 Asia, giai đoạn 2025 - 2030", chính sách lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của UEH trong việc đầu tư cho con người - tài sản trí tuệ cốt lõi quyết định uy tín đào tạo, nghiên cứu, là cơ sở gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cấp vị thế quốc tế của nhà trường.

Theo đó, các nhà giáo, học giả có học hàm, học vị cao ứng tuyển và trở thành giảng viên, viên chức UEH sẽ nhận được mức hỗ trợ cụ thể: Giáo sư là 500 triệu đồng/người; phó giáo sư là 300 triệu đồng/người và tiến sĩ là 150 triệu đồng/người

Mức hỗ trợ được điều chỉnh theo thời gian công tác còn lại trước tuổi nghỉ hưu; phần chênh lệch giữa chính sách thu hút mới và cũ; nhân sự cơ hữu và hợp đồng.

ĐH Kinh tế TPHCM chi đến 500 triệu đồng/người để thu hút nhân tài - Ảnh 2.

UEH hỗ trợ đến 500 triệu đồng để thu hút nhân tài

Đặc biệt, nhà trường chú trọng thu hút nhân tài cho các cơ sở tại địa phương tại phân hiệu ở Vĩnh Long và UEH Nexus với mức hỗ trợ bằng hoặc cao hơn, có điều chỉnh theo một số trường hợp cụ thể.

Ngoài thu hút nhân lực mới, UEH triển khai chính sách khuyến khích đối với viên chức, người lao động không ngừng nâng cấp nội lực, cụ thể: 150 triệu đồng/người khi được bổ nhiệm giáo sư tại UEH; 100 triệu đồng/người đối với phó giáo sư; 50 triệu đồng/người đối với tiến sĩ.

Bổ nhiệm lại 4 phó giáo sư ngành Y - Dược học cổ truyền

Bổ nhiệm lại 4 phó giáo sư ngành Y - Dược học cổ truyền

(NLĐO)- Chiều 17-3, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm lại chức danh phó giáo sư năm 2026.

Nữ phó giáo sư trẻ và khát vọng phát triển giáo dục nước nhà

(NLĐO) - Tiếp xúc cử tri, nữ phó giáo sư nhấn mạnh vai trò của giáo dục, đề xuất đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành mũi nhọn

Giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của Trường ĐH Luật TPHCM sẽ trực tiếp giảng dạy tại Quảng Trị

(NLĐO) - Việc sáp nhập Trường CĐ Luật miền Trung thành Phân hiệu Trường ĐH Luật TPHCM là bước đi phù hợp với định hướng tinh gọn, hiệu quả của giáo dục ĐH.

