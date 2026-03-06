HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nữ phó giáo sư trẻ và khát vọng phát triển giáo dục nước nhà

Huế Xuân; ảnh: NVCC

(NLĐO) - Tiếp xúc cử tri, nữ phó giáo sư nhấn mạnh vai trò của giáo dục, đề xuất đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành mũi nhọn

Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước, TPHCM đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội toàn dân - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo danh sách chính thức, trong 64 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 13 đơn vị bầu cử ở TPHCM, PGS-TS Trần Thị Kim Oanh (SN 1988, Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học, giảng viên cao cấp Trường ĐH Tài chính - Marketing) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7.

img

Nếu được cử tri tin tưởng, PGS-TS Trần Thị Kim Oanh cam kết nói đi đôi với làm.

Xuất thân từ tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), PGS-TS Trần Thị Kim Oanh đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê với lĩnh vực kinh tế và tài chính. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính – ngân hàng, bà tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ vào năm 2014 và tiến sĩ vào năm 2018.

Ở tuổi 30, bà trở thành một trong những nữ tiến sĩ trẻ tuổi nhất ngành tài chính – ngân hàng, nhanh chóng khẳng định bản lĩnh học thuật khi tham gia giảng dạy tại Trường ĐH Tài chính – Marketing từ năm 2019.

img

img

PGS-TS Trần Thị Kim Oanh bày tỏ: "Theo tôi, đại biểu Quốc hội không chỉ phát biểu ở nghị trường mà trước hết phải là người biết lắng nghe những trăn trở, khó khăn của người dân, gần dân, hiểu dân và đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tin tưởng, tôi cam kết nói đi đôi với làm. Kiến nghị của cử tri sẽ được tôi tiếp nhận nghiêm túc, phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền".

Trong 4 chương trình hành động của mình, PGS-TS Trần Thị Kim Oanh đặc biệt dành sự quan tâm với lĩnh vực giáo dục. Cho rằng "đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai", bà nhấn mạnh đây là nền tảng cốt lõi để kiến tạo những thế hệ công dân đủ năng lực, bản lĩnh hội nhập, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

PGS-TS Trần Thị Kim Oanh cam kết nếu trở thành đại biểu Quốc hội, bà sẽ tập trung nghiên cứu và kiến nghị các chính sách học phí hợp lý, đi kèm cơ chế hỗ trợ tài chính nhân văn nhằm đảm bảo công bằng giáo dục, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa và gia đình khó khăn đều có cơ hội tiếp cận môi trường học tập chất lượng.

img

img

Với nền tảng chuyên môn vững vàng, tư duy hiện đại và tinh thần trách nhiệm cao, PGS-TS Trần Thị Kim Oanh được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn khoa học, những đề xuất thiết thực, góp phần hoàn thiện chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học – công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.


Đơn vị bầu cử số 7 gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; Số người ứng cử: 5 người.

Những ứng cử viên ứng cử tại đơn vị này gồm:

- Ông Lê Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng thành phố; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM;

- Bà Ung Thị Xuân Hương - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM;

- Ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia;

- Bà Trần Thị Kim Oanh - Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học, giảng viên cao cấp Trường ĐH Tài chính - Marketing;

- Ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.


    Thông báo