ĐHQG TP HCM đổi mới đào tạo liên ngành và công nhận tín chỉ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ĐHQG TP HCM đổi mới đào tạo liên ngành và công nhận tín chỉ

Huy Lân

(NLĐO) - Mô hình mới hướng đến đổi mới, đột phá và tận dụng sức mạnh hệ thống trong giáo dục đại học tại ĐHQG TP HCM.

ĐHQG TP HCM vừa tổ chức tọa đàm góp ý cho các dự thảo quy định thí điểm trong công tác đào tạo nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản và tạo sự đồng thuận trước khi ban hành chính thức, hướng đến đổi mới và đột phá trong công tác đào tạo tại ĐHQG TP HCM.

ĐHQG TP HCM đổi mới đào tạo liên ngành và công nhận tín chỉ- Ảnh 1.

PGS-TS Trần Cao Vinh phát biểu tại tọa đàm

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới đặt ra sự cần thiết triển khai mô hình đào tạo liên ngành, liên trường – thể hiện tính hệ thống, khác biệt và đột phá của ĐHQG TP HCM. Trong bối cảnh giáo dục ĐH thay đổi nhanh chóng, ĐHQG TP HCM cần sáng tạo, mở rộng phương thức đào tạo và xây dựng khung pháp lý để thí điểm, nhân rộng các mô hình mới.

Tại tọa đàm, Ban Đào tạo ĐHQG TP HCM trình bày 3 dự thảo quy định thí điểm gồm: xây dựng và triển khai khối học phần có thể công nhận, chuyển đổi tín chỉ; công nhận tín chỉ từ bậc THPT theo hình thức MOOC (nền tảng học trực tuyến mở dành cho số đông) và đào tạo liên ngành.

Quy định về khối học phần cho phép công nhận kết quả học tập giữa các chương trình trong hệ thống ĐHQG TP HCM. Sinh viên có thể chuyển đổi tín chỉ từ học phần hoặc vi học phần đã tích lũy sang chương trình khác theo hình thức toàn phần, một phần hoặc có điều kiện, tùy mức độ tương đương về nội dung và chuẩn đầu ra.

Quy định công nhận tín chỉ từ THPT qua MOOC tạo cơ hội học tập sớm cho học sinh. Học sinh có thể học trước một số học phần ĐH trên nền tảng trực tuyến của ĐHQG TP HCM hoặc do cơ sở đào tạo tổ chức giảng dạy. Kết quả học tập sẽ được xem xét công nhận tín chỉ nếu đạt yêu cầu đánh giá và trúng tuyển vào một trường thành viên.

Với đào tạo liên ngành, các đơn vị thành viên có thể phối hợp xây dựng chương trình tích hợp, tổ chức giảng dạy và đồng cấp bằng.

ĐHQG TP HCM cho biết các dự thảo được xây dựng trên cơ sở văn bản pháp lý hiện hành và thực tiễn tại ĐHQG TP HCM, hướng đến hiện đại hóa và tạo đột phá trong công tác đào tạo.

ĐHQG TP HCM đổi mới đào tạo liên ngành và công nhận tín chỉ- Ảnh 2.

PGS-TS Trần Thiên Phúc nêu kiến nghị tại tọa đàm

Góp ý nhằm hoàn thiện quy định thí điểm, PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, cho rằng cần chú ý điều kiện tiên quyết giữa các môn học khi xây dựng quy định về khối học phần và vi học phần. 

Ông kiến nghị có cơ chế linh hoạt công nhận tín chỉ, nhất là với học phần cơ bản, thực hành, thí nghiệm; đồng thời đề xuất thí điểm liên kết 2–3 trường cùng xây dựng chương trình chung để tận dụng nguồn lực giảng viên, cơ sở vật chất và phát huy sức mạnh hệ thống.

PGS-TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin, nhận định MOOC là hướng đi có ý nghĩa nhưng cần gắn với vi học phần để tạo cơ sở pháp lý. Khi MOOC được công nhận, sinh viên có thể tự chọn môn học, từ đó phản ánh xu hướng lựa chọn của sinh viên, giúp các trường thiết kế chương trình phù hợp và mở rộng mô hình liên trường.

Các góp ý khác cũng đề xuất cơ chế đồng bộ công nhận vi học phần; quy định rõ hiệu lực giấy chứng nhận kết quả thi và việc công nhận tín chỉ cho học sinh THPT; xác định trách nhiệm giữa cơ sở chủ trì và phối hợp; đơn giản hóa thủ tục quy đổi môn học, xét duyệt qua hội đồng chuyên môn.

Tin liên quan

ĐHQG TP HCM bàn giải pháp xây dựng đô thị thông minh

ĐHQG TP HCM bàn giải pháp xây dựng đô thị thông minh

(NLĐO) - Những ý kiến tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, báo cáo, góp phần hoàn thiện nghị định về phát triển đô thị thông minh - dự kiến ban hành trong năm nay

ĐHQG TP HCM bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

(NLĐO) - Chỉ sau 1 năm hoạt động, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TP HCM đã kiện toàn bộ máy tổ chức với 7 thành viên chủ chốt.

ĐHQG TP HCM bắt tay CT Group thu hút nhân tài công nghệ cao

(NLĐO) - CT Group sẽ tài trợ dài hạn cho ĐHQG TP HCM để thu hút nhân tài, thúc đẩy phát triển công nghệ cao trong nhiều lĩnh vực.

giáo dục đại học nền tảng trực tuyến chương trình tích hợp nền tảng học trực tuyến ĐHQG TP HCM MOOC PGS- TS Trần Cao Vinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo