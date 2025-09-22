ĐHQG TP HCM đổi mới đào tạo liên ngành và công nhận tín chỉ

ĐHQG TP HCM vừa tổ chức tọa đàm góp ý cho các dự thảo quy định thí điểm trong công tác đào tạo nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản và tạo sự đồng thuận trước khi ban hành chính thức, hướng đến đổi mới và đột phá trong công tác đào tạo tại ĐHQG TP HCM.

PGS-TS Trần Cao Vinh phát biểu tại tọa đàm

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới đặt ra sự cần thiết triển khai mô hình đào tạo liên ngành, liên trường – thể hiện tính hệ thống, khác biệt và đột phá của ĐHQG TP HCM. Trong bối cảnh giáo dục ĐH thay đổi nhanh chóng, ĐHQG TP HCM cần sáng tạo, mở rộng phương thức đào tạo và xây dựng khung pháp lý để thí điểm, nhân rộng các mô hình mới.

Tại tọa đàm, Ban Đào tạo ĐHQG TP HCM trình bày 3 dự thảo quy định thí điểm gồm: xây dựng và triển khai khối học phần có thể công nhận, chuyển đổi tín chỉ; công nhận tín chỉ từ bậc THPT theo hình thức MOOC (nền tảng học trực tuyến mở dành cho số đông) và đào tạo liên ngành.

Quy định về khối học phần cho phép công nhận kết quả học tập giữa các chương trình trong hệ thống ĐHQG TP HCM. Sinh viên có thể chuyển đổi tín chỉ từ học phần hoặc vi học phần đã tích lũy sang chương trình khác theo hình thức toàn phần, một phần hoặc có điều kiện, tùy mức độ tương đương về nội dung và chuẩn đầu ra.

Quy định công nhận tín chỉ từ THPT qua MOOC tạo cơ hội học tập sớm cho học sinh. Học sinh có thể học trước một số học phần ĐH trên nền tảng trực tuyến của ĐHQG TP HCM hoặc do cơ sở đào tạo tổ chức giảng dạy. Kết quả học tập sẽ được xem xét công nhận tín chỉ nếu đạt yêu cầu đánh giá và trúng tuyển vào một trường thành viên.

Với đào tạo liên ngành, các đơn vị thành viên có thể phối hợp xây dựng chương trình tích hợp, tổ chức giảng dạy và đồng cấp bằng.

ĐHQG TP HCM cho biết các dự thảo được xây dựng trên cơ sở văn bản pháp lý hiện hành và thực tiễn tại ĐHQG TP HCM, hướng đến hiện đại hóa và tạo đột phá trong công tác đào tạo.

PGS-TS Trần Thiên Phúc nêu kiến nghị tại tọa đàm

Góp ý nhằm hoàn thiện quy định thí điểm, PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, cho rằng cần chú ý điều kiện tiên quyết giữa các môn học khi xây dựng quy định về khối học phần và vi học phần.

Ông kiến nghị có cơ chế linh hoạt công nhận tín chỉ, nhất là với học phần cơ bản, thực hành, thí nghiệm; đồng thời đề xuất thí điểm liên kết 2–3 trường cùng xây dựng chương trình chung để tận dụng nguồn lực giảng viên, cơ sở vật chất và phát huy sức mạnh hệ thống.

PGS-TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin, nhận định MOOC là hướng đi có ý nghĩa nhưng cần gắn với vi học phần để tạo cơ sở pháp lý. Khi MOOC được công nhận, sinh viên có thể tự chọn môn học, từ đó phản ánh xu hướng lựa chọn của sinh viên, giúp các trường thiết kế chương trình phù hợp và mở rộng mô hình liên trường.

Các góp ý khác cũng đề xuất cơ chế đồng bộ công nhận vi học phần; quy định rõ hiệu lực giấy chứng nhận kết quả thi và việc công nhận tín chỉ cho học sinh THPT; xác định trách nhiệm giữa cơ sở chủ trì và phối hợp; đơn giản hóa thủ tục quy đổi môn học, xét duyệt qua hội đồng chuyên môn.