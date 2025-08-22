Tốp 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM

Năm 2025, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM chỉ xét tuyển phương thức duy nhất là xét tuyển tổng hợp dựa trên tổng điểm 3 thành phần: Điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Sau 10 lần lọc ảo, điểm chuẩn của trường dao động từ 55,05 - 85,41.

Nhóm ngành xây dựng và quản lý dự án xây dựng có mức điểm chuẩn thấp nhất, 55,05 điểm.

Tốp 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất lần lượt là: Khoa học máy tính 85,41 điểm, khoa học dữ liệu 83,85 điểm, kỹ thuật máy tính 82,91 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển năm học 2025 tại Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM

Trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2025, Trường ĐH Bách khoa có gần 48% thí sinh đạt điểm thi đánh giá năng lực từ 900 điểm, gần 21% thí sinh vừa có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 27 điểm vừa có điểm đánh giá năng lực từ 900.

Bên cạnh đó, khoảng 3.300 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn (tương đương IELTS Academic từ 5.0 trở lên), được quy đổi thành 8 - 10 điểm môn Tiếng Anh trong cả điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ THPT.

Từ 14 giờ ngày 23-8, tân sinh viên có thể thực hiện khai báo các thông tin nhập học (sơ yếu lý lịch, học bạ THPT, hồ sơ ảnh...) và xem lịch nhập học, lịch sinh hoạt công dân đầu khóa cùng các hoạt động khác của cá nhân tại cổng MyBK: https://mybk.hcmut.edu.vn/tuyensinh

Ngày 25 và 26-8, tân sinh viên thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại Hội quán BKA, Trường Đại học Bách khoa (cơ sở 1, 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP HCM).