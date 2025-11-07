ĐHQG TP HCM và NVIDIA ra mắt học bổng Jensen Huang 1 triệu USD

Đại học Quốc gia TP HCM (ĐHQG TP HCM) vừa thông báo triển khai chương trình học bổng Jensen Huang năm 2025, sáng kiến do Tập đoàn NVIDIA phối hợp thực hiện nhằm phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Học bổng Jensen Huang năm 2025 - sáng kiến do Tập đoàn NVIDIA phối hợp thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐHQG TP HCM và NVIDIA. Ảnh: GI

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được thí điểm trong hai năm 2025-2026 với tổng ngân sách 1 triệu USD, trong đó 200.000 USD đầu tư trực tiếp cho sinh viên (đào tạo, phát triển kỹ năng, thưởng khuyến khích) và 800.000 USD dành cho tài nguyên GPU phục vụ các dự án nghiên cứu, khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực AI.

Đối tượng tham gia là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp tại các trường thành viên của ĐHQG TP HCM, gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Trường ĐH An Giang.

Các ngành được khuyến khích đăng ký bao gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, điện tử - viễn thông, toán - tin ứng dụng hoặc các ngành có định hướng AI.

Ứng viên cần đạt GPA tối thiểu 3.5/4 (tương đương 8.75/10), có IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 80 trở lên, cùng hồ sơ chứng minh năng lực học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa nổi bật.

Trong năm 2025, chương trình dự kiến trao 50 suất học bổng Jensen Huang cho sinh viên xuất sắc toàn ĐHQG TP HCM. Người được chọn sẽ được tham gia khóa đào tạo AI chuyên sâu "Zero-to-Hero" cùng chuyên gia từ Thung lũng Silicon, học tập trên nền tảng NVIDIA Deep Learning Institute, được tài trợ khóa học, hội thảo chuyên ngành và có cơ hội thực tập, nghiên cứu, tham gia các dự án và cuộc thi AI do NVIDIA tổ chức.