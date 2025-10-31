Tiết lộ bất ngờ của CEO Nvidia tại Hàn Quốc trước "bữa tối gà bia"

Card đồ họa GeForce của Nvidia, trình làng lần đầu năm 1999, được sử dụng cho game và ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2000.

Ông Jensen Huang (Nvidia), ông Lee Jae-yong (Samsung) và ông Chung Eui-sun (Hyundai Motor Group) đã cùng tham dự sự kiện tại trung tâm hội nghị COEX ở thủ đô Seoul – Hàn Quốc.

3 lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới tham dự sự kiện kỷ niệm 25 năm ra mắt card đồ họa (GPU) GeForce của NVIDIA tại COEX. Ảnh: Yonhap

Trên sân khấu, ông Huang chia sẻ: "Tôi đã đến Hàn Quốc khi còn trẻ và GeForce đã phát triển cùng đất nước này".

Ông nói thêm: "Hàn Quốc xuất khẩu mọi thứ - K-pop, K-drama, K-beauty, K-style và K-GeForce. Tôi đến dự hội nghị APEC theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung. Khi tôi mới đến Hàn Quốc, Nvidia còn nhỏ nhưng giờ đây đã trở thành công ty lớn nhất".

Ông nói trong tiếng reo hò: "Rất nhiều nhà đầu tư của Nvidia đã có mặt ở đây. Nếu không có GeForce, game PC, phòng game hay thể thao điện tử, sẽ không có NVIDIA ngày hôm nay".

Ông ghi nhận GeForce đã góp phần tạo nên cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nâng ly với khách mời tại nhà hàng ở Samseong-dong, Seoul. Ảnh: Yonhap

Ông Huang tuyên bố: "AI là công nghệ có tác động lớn nhất trong lịch sử và sẽ trở thành ngành công nghiệp lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến, với tiềm năng phát triển vượt xa quy mô hiện tại".

Màn uống rượu "giao bôi" của 3 nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Video: Korea Herald

Theo The Chosun Daily, ông Huang đã kể về mối liên hệ trong quá khứ của mình với cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee.

"Năm 1996, tôi nhận được một lá thư qua đường bưu điện, không phải email, từ Hàn Quốc. Thư được viết rất hay. Lá thư này là lý do tôi đến Hàn Quốc. Tôi muốn mọi người biết rằng Hàn Quốc luôn là cốt lõi của NVIDIA. Các bạn đã góp phần tạo nên thành công của NVIDIA và Hàn Quốc sẽ đạt được những điều tuyệt vời trong tương lai" - lãnh đạo Nvidia nói.

CEO Nvidia Jensen Huang (bên phải) ngồi cùng Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (ngoài cùng bên trái) và Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Motor Chung Euisun dùng bữa tối với gà rán và bia tại nhà hàng ở Samseong-dong, Seoul vào tối 30-10. Ảnh: Yonhap.

Cả 3 sau đó cùng đến một nhà hàng Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong, Seoul.

Cuộc gặp gỡ, được báo chí Hàn Quốc gọi là "hội nghị chimaek" (món gà bia), đã trở thành tâm điểm chú ý bởi sự thân mật hiếm thấy giữa lãnh đạo các tập đoàn lớn

Những người trong ngành coi "hội nghị chimaek" là khởi đầu cho một liên minh AI vững mạnh giữa Nvidia, Samsung và Hyundai Motor Group.

Theo hãng tin Bloomberg, Nvidia có kế hoạch cung cấp chip AI trị giá hàng ngàn tỉ won cho Samsung, Hyundai và SK Group. Hàn Quốc cần những công cụ thúc đẩy AI để phát triển ngành, trong khi Nvidia đặt mục tiêu chiếm lĩnh thị trường Hàn Quốc.