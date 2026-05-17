Đề xuất miễn phản biện luận án cho nghiên cứu sinh xuất sắc

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học để lấy ý kiến rộng rãi, với nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến học viên cao học và nghiên cứu sinh nhằm tăng tự chủ đại học, siết chất lượng đào tạo và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.



Trường ĐH Mở TPHCM trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm là đề xuất miễn phản biện độc lập đối với nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu xuất sắc đạt chuẩn quốc tế cao. Theo dự thảo, nghiên cứu sinh muốn được miễn phản biện độc lập phải có ít nhất 3 bài báo WoS/Scopus liên quan trực tiếp đến luận án, trong đó tối thiểu 2 bài thuộc nhóm Q1.

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2025 và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) năm 2025. Nếu được ban hành, quy định mới sẽ thay thế Thông tư số 23/2021 về đào tạo thạc sĩ và Thông tư số 18/2021 về đào tạo tiến sĩ.

Theo Bộ GD-ĐT, dự thảo chuyển mạnh từ quản lí quy trình sang quản lí chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo. Các trường được chủ động xây dựng quy định cụ thể phù hợp thực tiễn, đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong tuyển sinh cũng như tổ chức đào tạo.

Dự thảo cũng tăng tính liên thông giữa các trình độ đào tạo. Kết quả học tập và chứng chỉ giáo dục đại học được dùng để công nhận, chuyển đổi tín chỉ sẽ có giá trị trong vòng 60 tháng kể từ ngày hoàn thành học phần hoặc được cấp chứng chỉ.

Người học phải hoàn thành chương trình trong thời gian tối thiểu bằng hai phần ba và tối đa không vượt quá 2,5 lần thời gian đào tạo chuẩn. Nếu vượt quá thời hạn tối đa, người học phải xét lại điều kiện đầu vào theo quy định của cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo tiến sĩ chỉ được tổ chức theo hình thức chính quy nhằm tăng cường môi trường học thuật và bảo đảm chất lượng nghiên cứu. Dự thảo cũng bổ sung quy định về giảng viên hướng dẫn là người nước ngoài, bảo vệ luận án trực tuyến trong trường hợp cần thiết và yêu cầu công bố khoa học theo hướng minh bạch hơn.