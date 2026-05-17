HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đề xuất miễn phản biện luận án cho nghiên cứu sinh xuất sắc

Huy Lân

(NLĐO)- Dự thảo quy chế sau đại học lần đầu đề xuất miễn phản biện độc lập với nghiên cứu sinh có 3 bài WoS/Scopus, trong đó 2 bài Q1.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học để lấy ý kiến rộng rãi, với nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến học viên cao học và nghiên cứu sinh nhằm tăng tự chủ đại học, siết chất lượng đào tạo và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.


Đề xuất miễn phản biện luận án cho nghiên cứu sinh xuất sắc - Ảnh 1.

Trường ĐH Mở TPHCM trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm là đề xuất miễn phản biện độc lập đối với nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu xuất sắc đạt chuẩn quốc tế cao. Theo dự thảo, nghiên cứu sinh muốn được miễn phản biện độc lập phải có ít nhất 3 bài báo WoS/Scopus liên quan trực tiếp đến luận án, trong đó tối thiểu 2 bài thuộc nhóm Q1.

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2025 và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) năm 2025. Nếu được ban hành, quy định mới sẽ thay thế Thông tư số 23/2021 về đào tạo thạc sĩ và Thông tư số 18/2021 về đào tạo tiến sĩ.

Theo Bộ GD-ĐT, dự thảo chuyển mạnh từ quản lí quy trình sang quản lí chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo. Các trường được chủ động xây dựng quy định cụ thể phù hợp thực tiễn, đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong tuyển sinh cũng như tổ chức đào tạo.

Dự thảo cũng tăng tính liên thông giữa các trình độ đào tạo. Kết quả học tập và chứng chỉ giáo dục đại học được dùng để công nhận, chuyển đổi tín chỉ sẽ có giá trị trong vòng 60 tháng kể từ ngày hoàn thành học phần hoặc được cấp chứng chỉ.

Người học phải hoàn thành chương trình trong thời gian tối thiểu bằng hai phần ba và tối đa không vượt quá 2,5 lần thời gian đào tạo chuẩn. Nếu vượt quá thời hạn tối đa, người học phải xét lại điều kiện đầu vào theo quy định của cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo tiến sĩ chỉ được tổ chức theo hình thức chính quy nhằm tăng cường môi trường học thuật và bảo đảm chất lượng nghiên cứu. Dự thảo cũng bổ sung quy định về giảng viên hướng dẫn là người nước ngoài, bảo vệ luận án trực tuyến trong trường hợp cần thiết và yêu cầu công bố khoa học theo hướng minh bạch hơn.

Tin liên quan

Đề xuất tăng tự chủ ĐH, đào tạo tiến sĩ trọng điểm

Đề xuất tăng tự chủ ĐH, đào tạo tiến sĩ trọng điểm

(NLĐO) - Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là mở rộng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, không phụ thuộc mức độ tự chủ tài chính.

Thủ tướng chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.

Quy chế đào tạo tiến sĩ: Nới 2 nút thắt thực tiễn

Quy chế đào tạo tiến sĩ mới đã tính toán và xử lý được 2 vấn đề vướng mắc trong thực tiễn một cách hợp lý và hài hòa

Nghiên cứu sinh quy chế tuyển sinh quy chế tuyển sinh sau ĐH Tuyển sinh sau ĐH nghiên cứu sinh xuất sắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo