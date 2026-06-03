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ĐHQG TPHCM khuyến khích sinh viên đi xe buýt, metro

Ngọc Quý

(NLĐO) - ĐHQG TPHCM và Sở Xây dựng TPHCM phát động chương trình “Sinh viên ĐHQG-HCM – Chung tay vì giao thông xanh”, thu hút khoảng 800 sinh viên tham gia.

Sáng 3-6, Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) phối hợp Sở Xây dựng TPHCM tổ chức lễ phát động chương trình "Sinh viên ĐHQG-HCM – Chung tay vì giao thông xanh" tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin. 

Chương trình thu hút khoảng 800 sinh viên cùng đại diện các đơn vị quản lý, vận hành giao thông công cộng, doanh nghiệp công nghệ và đối tác thanh toán tham dự.

ĐHQG TPHCM khuyến khích sinh viên đi buýt, metro, giảm xe cá nhân - Ảnh 1.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM và các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG TPHCM ký kết hợp tác

Chương trình được triển khai nhằm tuyên truyền, lan tỏa thói quen sử dụng giao thông công cộng, thúc đẩy lối sống xanh và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động đi lại của sinh viên. 

Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng định hướng phát triển giao thông xanh, giao thông thông minh và chuyển đổi số của TPHCM.

ĐHQG TPHCM khuyến khích sinh viên đi buýt, metro, giảm xe cá nhân - Ảnh 2.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

Hỗ trợ tiếp cận hệ sinh thái giao thông công cộng

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết khu đô thị ĐHQG TPHCM hiện có 7 trường đại học thành viên với hơn 70.000 sinh viên, trong đó khoảng 33.000 sinh viên đang sinh sống tại các khu ký túc xá. 

Với mật độ cư trú và nhu cầu đi lại lớn, khu vực này giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển vận tải hành khách công cộng của thành phố.

Theo ông An, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tổ chức 11 tuyến xe buýt hoạt động từ 4 giờ 30 đến 22 giờ hằng ngày phục vụ sinh viên và người dân. Các tuyến xe kết nối trực tiếp với các đầu mối giao thông lớn và các ga metro, đáp ứng nhu cầu di chuyển đến trường và khu chức năng trong khu đô thị ĐHQG TPHCM. Bình quân mỗi ngày, hệ thống vận chuyển khoảng 43.000 lượt hành khách.

Tại chương trình, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM và các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG TPHCM ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ sinh viên tiếp cận hệ sinh thái giao thông công cộng và các tiện ích số phục vụ việc đi lại.

ĐHQG TPHCM khuyến khích sinh viên đi buýt, metro, giảm xe cá nhân - Ảnh 3.

Tọa đàm với chủ đề "Thay đổi thói quen di chuyển – Chọn xanh hôm nay – Xây dựng lối sống xanh"

Lan tỏa thông điệp

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra tọa đàm với chủ đề "Thay đổi thói quen di chuyển – Chọn xanh hôm nay – Xây dựng lối sống xanh", tập trung trao đổi về vai trò của người trẻ trong việc hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng, ứng dụng công nghệ số và xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường.

Ban tổ chức đồng thời giới thiệu ứng dụng MultiGo với các tính năng hỗ trợ tra cứu lộ trình, kết nối xe buýt, metro và các phương thức di chuyển khác, thanh toán không tiền mặt, định danh sinh viên điện tử. Nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế và tư vấn trực tiếp cũng được triển khai tại khu vực sự kiện.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM, giai đoạn 2026-2030, Sở và ĐHQG TPHCM tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và giao thông bền vững, hướng tới xây dựng khu đô thị ĐHQG TPHCM trở thành không gian xanh, hiện đại và kiểu mẫu. Thông qua chương trình, các đơn vị kỳ vọng lan tỏa thông điệp "Mỗi sinh viên là một đại sứ xanh", góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh và bền vững trong cộng đồng sinh viên.

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