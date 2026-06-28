Đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác

Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7-2026), sáng 28-6, UBND TPHCM tổ chức sự kiện đi bộ đồng hành "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai" ở khu vực trung tâm thành phố.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc

Tham dự chương trình có nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Phạm Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện các sở ban ngành thành phố, tổng lãnh sự, lãnh sự danh dự cơ quan ngoại giao các nước, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, lực lượng VĐV thể thao, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ngày 2-7-1976 là dấu mốc lịch sử thiêng liêng, khi TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình của TPHCM.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường bắn súng lệnh khai mạc

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, TPHCM đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng đổi mới, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Những kết quả đó là thành quả từ ý chí, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo của nhiều thế hệ người dân thành phố.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP HCM tham gia đi bộ

Ban tổ chức cho biết chương trình đi bộ đồng hành không chỉ hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", mà còn góp phần lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đồng thời bồi đắp niềm tự hào, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Hình ảnh cuộc đi bộ đồng hành

Với chủ đề "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai", mỗi bước chân của người tham gia là sự tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp nối những giá trị truyền thống, chung sức xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp.

Sau nghi thức khai mạc, các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo TP HCM đã cùng thực hiện nghi thức phất cờ xuất phát, chính thức khởi động hành trình đi bộ dài 2,5 km qua các tuyến đường trung tâm: Lê Duẩn – quảng trường Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ và kết thúc tại công viên trước Dinh Độc Lập.

Đoàn đi bộ về đích an toàn, thành công

Chương trình đi bộ đồng hành mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển và xây dựng thành phố ngày càng năng động, sáng tạo trong giai đoạn mới.