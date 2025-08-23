Người dân thành phố đi bộ chào mừng 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam





Chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (1945 – 2025) và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP HCM (1975 – 2025), sáng 23-8, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng UBND TP HCM tổ chức sự kiện "Đi bộ hữu nghị".

Ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, phát biểu khai mạc chương trình đi bộ

Tham dự chương trình đi bộ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà cùng đại diện các sở ban ngành thành phố, Tổng lãnh sự, Lãnh sự danh dự cơ quan ngoại giao các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn (trái) và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà phất cờ khai mạc đi bộ

Sau nghi thức khai mạc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và TP HCM đã cùng thực hiện nghi thức phất cờ xuất phát, chính thức khởi động hành trình đi bộ dài 2,5 km qua các tuyến đường trung tâm: Lê Duẩn - Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ và kết thúc tại công viên Bến Bạch Đằng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đẫn đầu đoàn đi bộ

Hoạt động thể thao mang ý nghĩa cộng đồng này không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết hữu nghị và hợp tác hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Lực lượng môtô hùng hậu dẫn đường

Nhân viên các ngoại giao đoàn tại thành phố tham gia đi bộ

Háo hức đi bộ trong nắng sớm

Gần 2.000 người tham gia đi bộ hữu nghị

Đích đến của hành trình là tượng đài Hữu nghị quốc tế đặt tại công viên Bến Bạch Đằng. Đây là công trình nghệ thuật thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác bền chặt giữa TP HCM và bạn bè các nước.

Đoàn đi bộ Chi nhánh Phòng Thương mại CHND Trung Hoa tại thành phố

Phát biểu bế mạc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM Trần Xuân Thủy nhấn mạnh: "Biểu tượng không chỉ là một công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa thành phố với các địa phương trên thế giới. Từ nơi đây, chúng ta tiếp tục mang theo tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn xa, để cùng nhau kiến tạo một tương lai hòa bình, hợp tác và thịnh vượng".

Thay mặt Ban Tổ chức, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các sở, ban, ngành và người dân đã đồng hành cùng sự kiện.