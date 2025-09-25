Chiều 25-9, TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 6 bị cáo trong vụ án "Giữ người trái pháp luật", "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, tháng 12-2023, Ngô Trung Hiếu (SN 1992, ngụ tỉnh Khánh Hòa) đến tỉnh Đắk Lắk chơi và quen biết anh Nguyễn Dương (SN 1995, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Biết anh Dương kinh doanh, buôn bán cây gỗ keo nên Hiếu rủ Võ Đại Đức Thiên (SN 1992), Lâm Minh Nghĩa (SN 1995), Lê Minh Thiện (SN 1991), Lê Xuân Cường (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa) và Võ Ngọc Thuận (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng nhau góp tiền với anh Dương để thu mua cây keo, bán lại kiếm lời.

Sau khi thống nhất, cả nhóm được anh Dương dẫn đến một khu vực trồng cây keo và thông báo khoảng 10-15 ngày sẽ làm xong giấy tờ và bắt đầu thu hoạch cây keo. Sau đó, cả nhóm góp 340 triệu đồng đưa cho anh Dương để kinh doanh.

Tuy nhiên, khi đến thời gian thu hoạch như đã hẹn, anh Dương thông báo bị vướng hồ sơ. Do chờ đợi lâu nên cả nhóm yêu cầu rút vốn và thỏa thuận anh Dương sẽ trả lại tiền đầu tư và 50 triệu đồng chi phí đi lại, ăn uống.

Sau nhiều lần bị đòi nợ, từ tháng 3-2024 đến tháng 5-2024, anh Dương đã nhiều lần chuyển trả và còn nợ 255 triệu đồng.

Ngày 27-5-2024, Thiên, Thiện, Thuận, Nghĩa, Hiếu thuê ô tô lên tỉnh Đắk Lắk tìm anh Dương để đòi nợ và rủ Bùi Viết Quân (SN 1992, ngụ tỉnh Phú Yên) đi cùng.

Sáng 28-5-2024, cả nhóm lên tỉnh Đắk Lắk nhưng chưa gặp được anh Dương nên Thiện nhắn tin đe dọa và anh Dương chuyển thêm 20 triệu đồng trả nợ.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cả nhóm phát hiện xe con của anh Dương đang đậu trước ngôi nhà thuộc phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nên vào yêu cầu ra nói chuyện.

Tại đây, do bức xúc việc dù không chuyển tiền nhưng anh Dương nói với cả nhóm đã trả thêm cho Thiên 10 triệu đồng nên Thiên dùng 1 cục gạch đánh vào trán của anh Dương, gây thương tích 11%.

Sau khi anh Dương chuyển thêm 10 triệu đồng, cả nhóm bắt anh Dương lên xe chở đi nơi khác.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, anh Dương đã lén lút báo cho chị Hồ Thị Thơm (là vợ của anh Dương) và nói vợ chuyển 30 triệu đồng để trả nợ. Sau đó, chị Thơm trình báo công an.

Do tiếp tục bị đe doạ, gây áp lực, anh Dương nói mới vay thêm được 30 triệu đồng tiền mặt nên đến đường Trường Chinh (phường Buôn Ma Thuột) để lấy. Khi nhóm trên chở anh Dương tới đường Trường Chinh thì cơ quan công an bắt quả tang.

Tại tòa, chỉ có bị cáo Quân thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo khác cho rằng không phạm tội cưỡng đoạt tài sản mà chỉ đi đòi nợ và không phạm tội giữ người trái pháp luật.

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Đại Đức Thiên, 9 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản, 2 năm tù tội cố ý gây thương tích và 2 năm tù tội giữ người trái pháp luật. Tổng hình phạt bị cáo Thiên phải nhận là 13 năm tù.

Cùng về tội giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản, tòa tuyên phạt các bị cáo Bùi Viết Quân tổng hợp hình phạt 9 năm 6 tháng tù; Lê Minh Thiện tổng hợp hình phạt 10 năm 9 tháng tù.

Các bị cáo Lâm Minh Nghĩa, Ngô Trung Hiếu và Võ Ngọc Thuận tổng mức án 11 năm tù cho mỗi bị cáo về 2 tội giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.