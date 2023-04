Ngày 7-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Hậu Lộc phá chuyên án, tạm giữ hình sự Trương Văn Thịnh (SN 1987; ngụ thị trấn Hậu Lộc), là giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát, về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".



Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện lệnh khám xét trụ sở Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Trương Văn Thịnh làm giám đốc

Theo Công an huyện Hậu Lộc, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hậu Lộc phát hiện Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Trương Văn Thịnh làm giám đốc có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen" phức tạp, thường xuyên đi đòi nợ thuê dưới hình thức mua bán nợ, gây bức xúc trong dư luận.

Lập án đấu tranh, sau khi có đủ các chứng cứ, ngày 5-4, lực lượng công an đã phá án, bắt và khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội cho vay nặng lãi của Trương Văn Thịnh.

Núp bóng công ty tài chính khi cho vay, Thịnh yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ, sau đó dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn, thì chúng sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay để đòi nợ.

Trương Văn Thịnh (áo vàng) đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra

Với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 194%/năm, từ năm 2022 đến khi bị bắt, Trương Văn Thịnh đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Hậu Lộc vay tiền qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đã tạm giữ hình sự Trương Văn Thịnh về hành vi trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.