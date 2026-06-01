Sức khỏe Giới tính

Đi khám vô sinh, người đàn ông phát hiện ra điều bất ngờ

(NLĐO)- Do triệu chứng giãn tĩnh mạch tinh không quá dữ dội nên người bệnh thường chủ quan hoặc tự mua thuốc uống mà không kiểm tra

Anh N.V.H (32 tuổi, ngụ TPHCM) lập gia đình đã hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có con dù vợ chồng không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. 

Ban đầu, anh cho rằng nguyên nhân xuất phát từ phía người vợ nên chỉ tập trung đưa vợ đi thăm khám. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiểm tra, kết quả cho thấy sức khỏe sinh sản của người vợ hoàn toàn bình thường.

Lo lắng trước tình trạng chậm con kéo dài, anh H. quyết định đến khám tại Bệnh viện An Bình. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện anh bị giãn tĩnh mạch thừng tinh độ III ở bên trái. Đây là tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn bất thường, làm tăng nhiệt độ vùng bìu, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng.

Đi khám vô sinh, người đàn ông phát hiện bị giãn tĩnh mạch tinh - Ảnh 1.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện An Bình điều trị cho bệnh nhân

Kết quả tinh dịch đồ cho thấy số lượng tinh trùng của anh H. giảm đáng kể, tỉ lệ tinh trùng di động thấp và nhiều tinh trùng có hình dạng bất thường. Các bác sĩ xác định đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiếm muộn của anh H.

Theo ThS-BS Tang Chí Quyền, Đơn vị Ngoại thận - Tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện An Bình, giãn tĩnh mạch thừng tinh là tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn bất thường do van tĩnh mạch hoạt động kém hoặc thành tĩnh mạch suy yếu, khiến máu bị trào ngược và ứ đọng kéo dài quanh tinh hoàn. Bệnh thường gặp ở bên trái nhiều hơn do đặc điểm giải phẫu của hệ tĩnh mạch tinh.

Trong thực tế lâm sàng, nhiều người bệnh đến khám vì cảm giác nặng bìu, đau âm ỉ tinh hoàn hoặc thấy tinh hoàn hai bên không đều nhau, đặc biệt khó chịu hơn khi đứng lâu, chơi thể thao hoặc cuối ngày. Tuy nhiên, do triệu chứng không quá dữ dội nên người bệnh thường chủ quan hoặc tự mua thuốc uống mà không kiểm tra chuyên khoa.

Điều đáng chú ý là bệnh lý này có liên quan mật thiết đến khả năng sinh sản nam giới. Khi máu bị ứ đọng quanh tinh hoàn, nhiệt độ tại bìu tăng lên và môi trường nuôi dưỡng tinh hoàn bị ảnh hưởng. Điều này có thể làm giảm số lượng tinh trùng, giảm độ di động và tăng tỉ lệ tinh trùng bất thường. Ở một số trường hợp kéo dài, tinh hoàn có thể teo nhỏ dần theo thời gian.

Theo BS Quyền, không phải mọi trường hợp giãn tĩnh mạch thừng tinh đều gây vô sinh. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm rất quan trọng vì điều trị đúng thời điểm có thể giúp cải thiện chất lượng tinh trùng và giảm nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng tinh hoàn.

Giãn tĩnh mạch thừng tinh không phải là bệnh nguy hiểm cấp cứu nhưng đây là nguyên nhân vô sinh nam khá thường gặp và dễ bị bỏ sót nếu chủ quan với các triệu chứng ban đầu. Việc thăm khám sớm khi có biểu hiện bất thường ở tinh hoàn hoặc trước khi lập kế hoạch sinh con sẽ giúp phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp, góp phần bảo tồn chức năng sinh sản về lâu dài.

Hơn một triệu cặp vợ chồng vô sinh, chất lượng tinh trùng kém dần

Hơn một triệu cặp vợ chồng vô sinh, chất lượng tinh trùng kém dần

(NLĐO) - Tỉ lệ vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam ở mức cao, nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Chuyên gia cảnh báo chất lượng tinh trùng suy giảm.

Ghiền các món ăn này, nữ giới có nguy cơ vô sinh

(NLĐO) - Nghiên cứu dựa trên gần 2.600 phụ nữ Mỹ cho thấy nguy cơ vô sinh có thể liên quan mật thiết đến những gì họ ăn.

Vô sinh nam không còn khó chữa trị

Ngoài điều trị bằng thuốc và các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF, nhiều phẫu thuật khó mở cơ hội làm cha cho đàn ông hiện trong tầm tay y học

