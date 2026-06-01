Đi khám vô sinh, người đàn ông phát hiện ra điều bất ngờ

Anh N.V.H (32 tuổi, ngụ TPHCM) lập gia đình đã hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có con dù vợ chồng không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào.
Ban đầu, anh cho rằng nguyên nhân xuất phát từ phía người vợ nên chỉ tập trung đưa vợ đi thăm khám. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiểm tra, kết quả cho thấy sức khỏe sinh sản của người vợ hoàn toàn bình thường.
Lo lắng trước tình trạng chậm con kéo dài, anh H. quyết định đến khám tại Bệnh viện An Bình. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện anh bị giãn tĩnh mạch thừng tinh độ III ở bên trái. Đây là tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn bất thường, làm tăng nhiệt độ vùng bìu, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng.
Kết quả tinh dịch đồ cho thấy số lượng tinh trùng của anh H. giảm đáng kể, tỉ lệ tinh trùng di động thấp và nhiều tinh trùng có hình dạng bất thường. Các bác sĩ xác định đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiếm muộn của anh H.
Theo ThS-BS Tang Chí Quyền, Đơn vị Ngoại thận - Tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện An Bình, giãn tĩnh mạch thừng tinh là tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn bất thường do van tĩnh mạch hoạt động kém hoặc thành tĩnh mạch suy yếu, khiến máu bị trào ngược và ứ đọng kéo dài quanh tinh hoàn. Bệnh thường gặp ở bên trái nhiều hơn do đặc điểm giải phẫu của hệ tĩnh mạch tinh.
Trong thực tế lâm sàng, nhiều người bệnh đến khám vì cảm giác nặng bìu, đau âm ỉ tinh hoàn hoặc thấy tinh hoàn hai bên không đều nhau, đặc biệt khó chịu hơn khi đứng lâu, chơi thể thao hoặc cuối ngày. Tuy nhiên, do triệu chứng không quá dữ dội nên người bệnh thường chủ quan hoặc tự mua thuốc uống mà không kiểm tra chuyên khoa.
Điều đáng chú ý là bệnh lý này có liên quan mật thiết đến khả năng sinh sản nam giới. Khi máu bị ứ đọng quanh tinh hoàn, nhiệt độ tại bìu tăng lên và môi trường nuôi dưỡng tinh hoàn bị ảnh hưởng. Điều này có thể làm giảm số lượng tinh trùng, giảm độ di động và tăng tỉ lệ tinh trùng bất thường. Ở một số trường hợp kéo dài, tinh hoàn có thể teo nhỏ dần theo thời gian.
Theo BS Quyền, không phải mọi trường hợp giãn tĩnh mạch thừng tinh đều gây vô sinh. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm rất quan trọng vì điều trị đúng thời điểm có thể giúp cải thiện chất lượng tinh trùng và giảm nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chức năng tinh hoàn.
Giãn tĩnh mạch thừng tinh không phải là bệnh nguy hiểm cấp cứu nhưng đây là nguyên nhân vô sinh nam khá thường gặp và dễ bị bỏ sót nếu chủ quan với các triệu chứng ban đầu. Việc thăm khám sớm khi có biểu hiện bất thường ở tinh hoàn hoặc trước khi lập kế hoạch sinh con sẽ giúp phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp, góp phần bảo tồn chức năng sinh sản về lâu dài.
