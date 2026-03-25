Sức khỏe

Ghiền các món ăn này, nữ giới có nguy cơ vô sinh

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu dựa trên gần 2.600 phụ nữ Mỹ cho thấy nguy cơ vô sinh có thể liên quan mật thiết đến những gì họ ăn.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition and Health, nhóm tác giả của Đại học McMaster (Canada) cảnh báo việc ăn quá nhiều thực phẩm siêu chế biến (UPF) có thể làm tăng nguy cơ vô sinh - hiếm muộn.

UPF là những sản phẩm đã qua nhiều công đoạn chế biến công nghiệp, thường chứa nhiều muối, đường, chất béo có hại, phụ gia, chất bảo quản, chất tạo màu... Ví dụ về UPF phổ biến là các loại nước ngọt đóng chai; đồ ăn nhanh, ăn liền, suất ăn đông lạnh; snacks và bánh kẹo công nghiệp...

Trong khi đó, chế độ ăn Địa Trung Hải có thể là cứu tinh cho nhiều người đang mong muốn làm mẹ.

Ghiền các món ăn này, nữ giới có nguy cơ vô sinh - Ảnh 1.

Ăn các món ăn, thức uống thuộc nhóm UPF thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ vô sinh - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, các tác giả đã phân tích dữ liệu từ gần 2.600 phụ nữ Mỹ, được thu thập bởi một cuộc khảo sát quốc gia.

Kết quả cho thấy UPF chiếm trung bình 27% khẩu phần ăn hàng ngày của các phụ nữ này. Trong đó, nhóm bị vô sinh có tỉ lệ tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến trung bình lên đến 31%.

Phân tích chi tiết hơn cho thấy cứ tăng mỗi 10% lượng UPF nạp vào cơ thể, khả năng sinh sản lại giảm đi thêm một bậc.

Trái lại chế độ ăn Địa Trung Hải (nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, hạt, cá...) cho thấy giúp tăng khả năng sinh sản với hầu hết mọi người, nhưng lại không giúp ích cho những phụ nữ bị béo phì.

Nghiên cứu cũng chỉ ra nguyên nhân của mối quan hệ giữa UPF và vô sinh. Đầu tiên, nhóm thực phẩm này dễ gây thừa cân - béo phì, là tình trạng đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là làm giảm sức khỏe sinh sản.

Đồng thời, việc lạm dụng chúng mà bỏ qua các món ăn bổ dưỡng, tươi ngon khác khiến bạn thiếu hụt dưỡng chất cần thiết (chất xơ, folate, sắt...), gây viêm mạn tính, phá vỡ hệ vi sinh đường ruột và tăng cao mức độ phơi nhiễm các hóa chất gây rối loạn nội tiết từ quá trình đóng gói công nghiệp.

"Các chiến lược y tế công cộng nên tập trung vào việc khuyến khích thực phẩm nguyên bản, ít chế biến thay vì chỉ tập trung vào các chất dinh dưỡng đơn lẻ để hỗ trợ khả năng sinh sản cho phụ nữ" - các tác giả khuyến nghị.


Nạp quá nhiều những món ăn này, trẻ dễ "tăng động"

Nạp quá nhiều những món ăn này, trẻ dễ "tăng động"

(NLĐO) - Một số món ăn phổ biến thời này có thể đem đến những tác động lên tâm lý và hành vi của trẻ em.

Món ăn vặt giúp người cần giảm cân bớt thèm đồ ngọt

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra món ăn vặt "thần kỳ" cho người cần giảm cân.

20 món ăn, uống giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol dễ dàng

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Anh đã đưa ra một loạt gợi ý thú vị về chế độ ăn giúp hệ tim mạch khỏe hơn, thông qua việc kiểm soát huyết áp và cholesterol.

