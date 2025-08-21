Đi lại dịp lễ 2-9 nóng lên từng ngày

Ngày 20-8, thống kê của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda cho thấy mức độ quan tâm của du khách nội địa đối với Hà Nội tăng vọt 370% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng tìm kiếm Hà Nội từ du khách quốc tế cũng tăng 84%.

Đồng loạt tăng chuyến bay

Sự quan tâm tăng vọt từ cả du khách trong và ngoài nước cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội không chỉ đến từ các hoạt động diễu hành, biểu diễn mà còn từ cơ hội được hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đang mở bán vé máy bay chặng TP HCM - Hà Nội trong dịp lễ 2-9. Giá vé hiện tại khoảng 4 - 4,3 triệu đồng/khứ hồi mỗi khách, tùy thời điểm khởi hành.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, các hãng hàng không đã đồng loạt tăng chuyến trong dịp lễ. Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm từ 29-8 đến 3-9, cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước.

Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TP HCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TP HCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế... Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các đường bay quốc tế được tăng chuyến nhiều nhất là giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc. Tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước.

"Hiện nay, các đường bay du lịch nội địa trọng điểm ghi nhận tỉ lệ lấp đầy gần 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Việc tăng số ghế cung ứng trong dịp cao điểm Quốc khánh 2-9 là nỗ lực lớn của hãng hàng không quốc gia trong bối cảnh ngành hàng không thiếu hụt máy bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ để kiểm tra trên toàn cầu. Hãng đã chủ động thuê thêm nhiều máy bay, tăng năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách" - đại diện Vietnam Airlines nói.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hành khách trong ngày 20-8. Ảnh: TẤN THẠNH

Vietjet cũng vừa bổ sung 10.000 chỗ, tương đương gần 50 chuyến bay, trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30-8 đến 2-9. Việc tăng cường chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển lớn của người dân và du khách từ khắp nơi về Hà Nội tham dự đại lễ, đồng thời phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng trong dịp lễ. Các chuyến bay bổ sung được triển khai trên nhiều đường bay kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế…

Trong dịp cao điểm lễ Quốc khánh, lượng khách tại các sân bay dự kiến tăng cao, Vietjet cho biết đã chủ động tăng cường nguồn lực và bổ sung nhân sự để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Hãng khuyến cáo hành khách có thể tiết kiệm thời gian bằng cách làm thủ tục trực tuyến qua ứng dụng Vietjet Air hoặc VNeID trước chuyến bay để có kỳ nghỉ lễ thuận lợi, an toàn.

Nhiều nhà xe thương hiệu hết vé

Dù còn 10 ngày mới đến lễ 2-9 nhưng từ đầu tháng 8, nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải đã nhận đặt chỗ cho hành khách. Như hãng xe Phương Trang nhận đăng ký chỗ cho hành khách từ rất sớm, ngay trong ngày đầu tiên nhận đặt chỗ, nhiều hành khách than thở vì không đặt được vé.

Chị Nguyễn Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết là khách quen của hãng xe Phương Trang nên khi nhà xe này mở bán vé dịp lễ 2-9, chị nhanh chóng vào app Futa đặt mua 2 vé khứ hồi cho 2 mẹ con về quê, ngày đi 28-8, ngày về 3-9. Nhưng loay hoay gần 1 giờ vẫn chưa "chốt vé" thành công.

"Đợi mấy hôm sau khi nhà xe này có kế hoạch đưa xe tăng cường vào phục vụ thì mẹ con tôi mới đặt được 2 vé về quê. So với hãng xe khác, xe Phương Trang chỉ tăng giá vé khoảng 20%, xe chất lượng nên khá an tâm" - chị Lệ cho hay.

Tương tự, tại Bến xe Miền Đông mới, những ngày đầu tháng 8, hành khách đến quầy vé hãng xe Phương Trang tìm mua vé xe đi các tỉnh miền Trung đều nhận được lời hẹn quay lại lần sau hoặc khi có xe tăng cường, nhân viên sẽ thông tin cho hành khách.

Như anh Phạm Tấn Phú (quê Quảng Ngãi) chờ cả tuần mới mua được vé xe về quê dịp lễ 2-9, nhưng do hết vé những ngày cao điểm như 28 và 29-8 nên anh phải lùi ngày về quê trễ 2 ngày.

Có kế hoạch tăng cường xe

Thông tin về việc phục vụ khách đi lại dịp lễ 2-9, đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết lượng khách đi lại dịp lễ năm nay dự kiến tăng 27% so với cùng kỳ, trong đó ngày cao điểm là 29 và 30-8 đạt khoảng 14.500 khách/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường. Khách tập trung những tuyến đường ngắn từ Đà Nẵng trở vào TP HCM. Về giá vé, đa số DN sẽ phụ thu không quá 40% bù chiều xe chạy rỗng trong 2 ngày 29 và 30-8.

"Hiện nay, một số tuyến "cháy vé" chủ yếu là các tuyến đi miền Trung như nhà xe Phương Trang cũng thông báo hết vé từ khi mở bán. Tuy nhiên, DN này sẽ tăng cường xe giải tỏa khách. Ngoài nhà xe Phương Trang, các nhà xe khác chạy các tuyến miền Trung đang có kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ nhu cầu của hành khách. Khách an tâm đến bến xe sẽ có vé về quê" - đại diện Bến xe Miền Đông mới cho hay.

Tương tự, tại Bến xe Miền Tây, các tuyến TP HCM đi Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc rất hút khách. Ông Trần Nhân Hậu - Trưởng Phòng Điều hành Bến xe Miền Tây - cho biết tính đến nay, tổng sản lượng vé khách đã đặt và bán vé trước trong những ngày lễ khoảng 35.000 vé/230.000 vé (đạt 15% trên tổng sản lượng vé). "Chưa có tình trạng nhà xe thông báo "hết vé", các hãng xe chất lượng vẫn có kế hoạch tăng cường xe để giải tỏa khi khách tăng đột biến" - ông Hậu thông tin.

Phụ thu không quá 40% Thông tin thêm về kế hoạch phục vụ lễ 2-9, ông Trần Nhân Hậu cho biết dự kiến khách đi lại dịp lễ năm nay sẽ tăng hơn 5% so với cùng kỳ, ngày cao điểm là 30-8, hành khách xuất bến có thể đạt 65.500 khách/ngày. Về giá vé, các DN phụ thu không quá 40% để bù chiều xe chạy rỗng. Để bảo đảm phương tiện phục vụ khách, hiện bến xe đã đề nghị Sở Xây dựng TP HCM xét cấp 100 phù hiệu để cấp cho 100 xe tăng cường của các đơn vị vận tải phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp lễ.

Lưu ý làm thủ tục bay ở nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất Từ 0 giờ 1 phút ngày 19-8, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đã được khai thác tại nhà ga T3. Đây là bước tiếp theo sau khi Vietnam Airlines bắt đầu khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga mới này từ ngày 19-4-2025. Đợt chuyển đổi lần này bao gồm toàn bộ chuyến bay nội địa của Pacific Airlines và Vasco, cùng các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa TP HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau. Trong thời gian đầu chuyển đổi, từ ngày 19-8 đến 30-9-2025, Vietnam Airlines Group sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đổi vé đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thay đổi nhà ga. Một ngày trước, từ 0 giờ ngày 18-8, Bamboo Airways cũng đã chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa từ nhà ga T1 sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Trong 7 ngày đầu (18 đến 25-8), hành khách bị trễ chuyến do chưa nắm thông tin nhưng có mặt tại nhà ga T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được xác nhận bởi bộ phận mặt đất, sẽ được đổi vé miễn phí sang chuyến kế tiếp cùng hành trình. Hãng hàng không tiếp theo là Vietravel Airlines sẽ chuyển toàn bộ chuyến nội địa sang nhà ga T3, từ ngày 21-8. Như vậy, tổng cộng 5 hãng bay sẽ khai thác ở nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, trong khi Vietjet tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga T1.



