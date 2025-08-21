Hà Nội cho học sinh nội thành nghỉ học trong 3 ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt A80

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có thông báo tới chủ tịch UBND các phường, xã; thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở về việc phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội

Theo kế hoạch, tổng hợp luyện lần 1 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 21-8; tổng hợp luyện lần 2 vào 20 giờ ngày 24-8; sơ duyệt Lễ kỷ niệm vào 20 giờ ngày 27-8; tổng duyệt Lễ kỷ niệm vào 6 giờ 30 ngày 30-8 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Theo đó, các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường (thuộc địa bàn các quận trước đây: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông) cho học sinh nghỉ học trong các ngày diễn ra hợp luyện (21 và 24-8), sơ duyệt (27-8), tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành (30-8) và thông báo tới cha mẹ học sinh để cùng phối hợp quản lý.

Trong các ngày này, các thầy cô giáo vẫn đến trường thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác căn cứ vào điều kiện thực tế, hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Các trường ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa phục vụ nhân dân và du khách dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân… bảo đảm trọng thị và mến khách.