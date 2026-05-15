Đi làm rẫy gặp mưa giông, 2 người bị sét đánh tử vong

T.Trực

(NLĐO) – 2 người bị sét đánh tử vong tại 2 nơi khác nhau và cùng đi làm rẫy keo trong lúc trời mưa giông.

Sáng 15-5, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết chiều 14-5, 2 cặp vợ chồng ở xã Ba Vinh đi làm rẫy keo tại khu vực giáp ranh giữa xã Ba Động và xã Ba Vinh thì bất ngờ gặp mưa giông kèm sấm sét. Hậu quả, chị P.T.A (43 tuổi, ở thôn Nước Y, xã Ba Vinh) bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Cũng trong chiều 14-5, trên địa bàn xã Sơn Linh (Quảng Ngãi) xảy ra vụ sét đánh tử vong 1 người khác. Nạn nhân là anh Đ.V.N (29 tuổi, ở xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê, xã Sơn Linh). Anh N. bị sét đánh trúng khi đang khai thác keo tại thôn Làng Lùng.

Đi làm rẫy trong lúc trời mưa giông, 2 người bị sét đánh tử vong - Ảnh 1.

2 người bị sét đánh tử vong trong lúc đang đi làm rẫy keo. Ảnh minh hoại

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình nạn nhân. "Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự", bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh cho biết.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều 14-5, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mây đối lưu gây mưa rào và giông tại nhiều khu vực ven biển và miền núi. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời, không trú mưa dưới cây lớn hoặc khu vực trống trải khi xuất hiện giông sét nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.

Người đàn ông đi cưa cây thuê bị sét đánh tử vong

(NLĐO) – Trong lúc cưa cây thuê cho người dân, ông B.S.T. 55 tuổi quê Cà Mau đã không may bị sét đánh tử vong.

Sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài

(NLĐO) - Gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài sau khi sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường.

Một người ở Tây Ninh nghi bị sét đánh tử vong lúc mưa dông

(NLĐO) - Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi làm việc ngoài đồng

