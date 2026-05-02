Một người ở Tây Ninh nghi bị sét đánh tử vong lúc mưa dông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Một người ở Tây Ninh nghi bị sét đánh tử vong lúc mưa dông

Hải Đường

(NLĐO) - Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi làm việc ngoài đồng

Ngày 2-5, UBND xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến ông T.V.C (44 tuổi; ngụ ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Hưng) tử vong khi đang làm việc ngoài đồng.

Tây Ninh: Một người bị sét đánh tử vong trong mưa dông , cần chú ý an toàn - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi làm việc ngoài đồng lúc mưa dông. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 30-4, ông C. điều khiển xe máy ra ruộng dọn cỏ chuẩn bị cho vụ lúa mới.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một người dân làm ruộng gần đó bàng hoàng phát hiện ông C. nằm bất động giữa đồng nên hô hoán và báo cho người thân nạn nhân.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị cháy đen. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng không ghi nhận có dấu hiệu tác động của ngoại lực. 

Gia đình nhận định nhiều khả năng ông C. bị sét đánh trúng trong thời điểm khu vực xuất hiện mưa dông lớn.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và xác định cái chết là do tai nạn thiên tai nên gia đình đã dùng xuồng máy đưa thi thể ông C. về nhà lo hậu sự; đồng thời không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để lập biên bản và ghi nhận vụ việc.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi làm việc ngoài đồng.

Khi xuất hiện mưa dông kèm sấm sét, người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây cao, tránh xa các khu vực trống, không đứng gần các vật dụng bằng kim loại để tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự.

Tin liên quan

Hai người đàn ông bị sét đánh chết tại ao tôm

Hai người đàn ông bị sét đánh chết tại ao tôm

(NLĐO) – May bạt ao nuôi tôm công nghiệp thuê khi trời mưa, 2 người đàn ông ở Cà Mau bị sét đánh chết tại chỗ

Sét đánh vỡ cổng trường học ở Quảng Ngãi

(NLĐO) – Trong cơn mưa giông, bất ngờ sét đánh trúng cổng trường học ở Quảng Ngãi ngay thời điểm có nhiều học sinh đang theo học.

5 nguyên tắc đề phòng sét đánh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) vừa phát đi cảnh báo về phòng tránh rủi ro, bảo đảm an toàn dưới điều kiện thời tiết có giông, sét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo