Thời sự

Người đàn ông đi cưa cây thuê bị sét đánh tử vong

Vân Du

(NLĐO) – Trong lúc cưa cây thuê cho người dân, ông B.S.T. 55 tuổi quê Cà Mau đã không may bị sét đánh tử vong.

Chiều 10-5, một lãnh đạo của UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm một người tử vong.

Người đàn ông đi cưa cây thuê bị sét đánh tử vong - Ảnh 1.

Ông T. được người thân đưa về gia đình lo hậu sự

Theo thông tin ban đầu, ông B.S.T. (55 tuổi; ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) di chuyển đến ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc để cắt cây thuê cho người dân. Trưa cùng ngày, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm theo sấm sét.

Lúc này, ông T. đang cố gắng cưa cho xong một số cây còn lại để vô nhà nghỉ ngơi thì không may bị sét đánh tử vong. Qua làm việc, gia đình xác định ông T. tử vong do sét đánh nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Ngành chức năng địa phương đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, những ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xuất hiện các cơn mưa chuyển mùa. Mưa tập trung chủ yếu vào buổi trưa và chiều tối; trong cơn dông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: sấm sét, lốc xoáy…

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, cho hay sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây dông tích điện trái dấu hoặc giữa đám mây và mặt đất. Trường hợp phóng điện từ đám mây xuống đất thì sẽ truyền theo đường ngắn nhất và sét thường đánh vào các vị trí cao, đơn độc, như: cây cổ thụ, người đứng ở vùng trống trải. Vậy nên, trên một cánh đồng phẳng, cơ thể người hoặc một cây đơn độc sẽ trở thành "điểm thu lôi" tự nhiên.

Khi trời chuyển mưa hoặc mây đen kéo đến thì khả năng xuất hiện sét là rất cao, người dân đang làm việc ở ngoài đồng ruộng, bãi đất trống phải di chuyển vào nơi trú ẩn an toàn là những căn nhà kiên cố hoặc vào ô tô đóng kín cửa. Người dân tuyệt đối không đứng dưới gốc cây, cạnh cột điện, cột cờ hay các cấu trúc cao giữa bãi trống… Nếu không đến kịp những nơi đã lưu ý ở trên thì mọi người hãy tìm vị trí thấp nhất (hố, rãnh khô) để trú ẩn để đảm bảo an toàn.

