Ngày 21-10, UBND xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp - Môi trường về vụ việc người đàn ông tử vong trong khi đi lấy măng rừng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ông Mã Văn T.

Trước đó, ngày 17-10, Công an xã Đắk Wil nhận được tin báo của gia đình ông Mã Văn T. (SN 1959, ngụ cùng xã) về việc ông vào rừng lấy măng từ ngày 16-10 nhưng chưa thấy về.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Đắk Wil đã tổ chức hỗ trợ gia đình tìm kiếm ông T.

Đến sáng 18-10, lực lượng chức năng phát hiện ông T. tử vong tại khoảnh 8, Tiểu khu 854 (lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil). Thời điểm phát hiện, thi thể ông T. có nhiều vết trầy xước, nghi bị voi rừng dùng vòi siết; vùng mặt bị dập, chảy máu, quần áo bị rách. Xung quanh khu vực phát hiện thi thể ông T. có nhiều dấu chân voi, cây cối xung quanh bị giẫm nát.

Mặc dù đã được lực lượng chức năng vận động, giải thích nhưng gia đình ông T. từ chối mổ tử thi.

Theo UBND xã Đắk Wil, thời gian gần đây có khoảng 3 con voi rừng thường xuyên xuất hiện tại khu vực gần nơi ông T. tử vong. Voi thường xuyên phá hoại hoa màu, cây trồng của người dân.

Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo công an xã, kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil phối hợp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn. Từ đó, kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự xuất hiện và phá hoại cây trồng của voi rừng.

UBND xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi canh tác và hoạt động tại các khu vực voi có thể xuất hiện.