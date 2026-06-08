Đi thăm người thân về, người đàn ông gặp nạn tử vong ở TPHCM

Ngày 8-6, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy làm một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 7-6, xe buýt biển số 61F-003.91 lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng từ Thủ Dầu Một đi Lái Thiêu.

Khi đến khu vực gần giao lộ với đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Thủ Dầu Một, xe buýt xảy ra va chạm với xe máy do ông T.N.H. (42 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một) điều khiển cùng chiều.

Cú va chạm khiến ông H. ngã xuống đường và bị bánh xe buýt cán qua, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Thủ Dầu Một có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Người thân nạn nhân cho biết trước khi gặp nạn, ông H. đi thăm người thân và đang trên đường trở về nhà.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.