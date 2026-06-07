Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu Vải áo dài Đất Lành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu Vải áo dài Đất Lành

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu Vải áo dài Đất Lành do có hành vi sao chép hình ảnh mẫu thiết kế thuộc Bộ sưu tập "Thư từ phố thị"

Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 1986) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả" theo quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhà thiết kế - chủ sở hữu thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả, chủ sở hữu hợp pháp đối với Bộ sưu tập áo dài "Thư từ phố thị".

Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 1.

Công an TPHCM khởi tố bà Hoàng Thị Bích Ngọc

Bộ sưu tập đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Tác phẩm đã được công bố rộng rãi thông qua các sự kiện văn hóa, hoạt động trình diễn thời trang và các phương tiện truyền thông.

Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 2.
Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 3.
Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 4.
Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 5.

Bà Ngọc cùng tang vật

Mặc dù biết rõ tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả, chưa được chủ sở hữu quyền cho phép nhưng Ngọc vẫn sao chép hình ảnh mẫu thiết kế thuộc Bộ sưu tập "Thư từ phố thị".

Đồng thời, Ngọc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm vải áo dài với thương hiệu Vải áo dài Đất Lành.

Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 6.
Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 7.
Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 8.
Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 9.
Công an TPHCM khởi tố chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành - Ảnh 10.

Bên trong cơ sở do bà Ngọc quản lý/

Quá trình điều tra xác định, hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại, có bộ phận thiết kế, kinh doanh, sản xuất, máy móc công suất lớn, kho vận, kế toán.

Ngọc sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, nhóm bán hàng trực tuyến, hệ thống cộng tác viên chuyên nghiệp để quảng bá trên không gian mạng và tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, tập trung nhiều nhất ở Thành phố Hà Nội.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả đã kết luận có sự sao chép giữa hình thức thể hiện mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ quyền tác giả của hà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In Vải áo dài Đất Lành sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc bị phát hiện, Hoàng Thị Bích Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan đến mẫu thiết kế vi phạm trên hệ thống mạng xã hội và các nhóm trao đổi nội bộ của doanh nghiệp để che giấu hành vi, đối phó cơ quan chức năng.

Việc xử lý hình sự triệt để các hành vi xâm phạm quyền thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an TPHCM trong việc triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt 2 người trộm két sắt chứa vàng

Công an TPHCM bắt 2 người trộm két sắt chứa vàng

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt giữ 2 người trộm két sắt chứa tiền và vàng. Cả hai cũng trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài

Chân dung một số đối tượng truy nã vừa bị Công an TPHCM bắt giữ

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp với công an các phường xã trên địa bàn và công an các tỉnh, thành bắt 6 đối tượng có quyết định truy nã.

Công an TPHCM bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo"

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước "kẹo", đây là loại hoá chất ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng

Công an TPHCM TPHCM vải áo dài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo