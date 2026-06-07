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CSGT TPHCM trang bị "hành trang" cho hơn 98.000 học sinh

Anh Vũ

(NLĐO) - Để phòng ngừa tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, Phòng CSGT, Công an TPHCM đã chủ động, liên tục tuyên truyền.

Ngày 7-6, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, làm 16 người chết, 24 người bị thương.

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CSGT TPHCM xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông.

Nguyên nhân tai nạn được xác định là do các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện (xe máy trên 50cc), không đội mũ bảo hiểm, chạy sai làn đường hoặc "độ, chế" xe điện gây nên tai nạn giao thông thương tâm.

Trước đó, để phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT, trong năm học 2025-2026, Phòng CSGT đã chủ động phối hợp hơn 260 trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho hơn 98.000 em học sinh.

Trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh các kiến thức cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện xe gắn máy tham gia giao thông an toàn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và hình thành thói quen chủ động phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông trên đường.

Theo Phòng CSGT, việc tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh là một trong những giải pháp quan trọng trong việc phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, giảm thiểu rủi ro tai nạn thương tích và tử vong.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp tất cả các trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho tất cả học sinh khối lớp 10 và học viên ở độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi theo từng năm học.

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