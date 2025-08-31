HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập

Hải Anh

(NLĐO) - Nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bản Tuyên ngôn Độc lập đọc trước quốc dân đồng bào ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn nhà số 48 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội xưa là hiệu tơ lụa Phúc Lợi nổi tiếng, thuộc sở hữu của cụ Trịnh Phúc Lợi. Ngôi nhà được con trai cụ là ông Trịnh Văn Bô kế thừa và trở thành một cơ sở tin cậy của Đảng trong nội thành Hà Nội, là nơi ở và làm việc của các cán bộ Trung ương trước Cách mạng tháng Tám.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 1.

Nhà số 48 Hàng Ngang, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Trong những ngày đầu Cách mạng tháng Tám 1945, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, về thể chế và thành phần của Chính phủ lâm thời, về tổ chức Lễ Độc lập…

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 2.

Bên trong căn nhà 48 Hàng Ngang

Chính trong ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bản Tuyên ngôn Độc lập và đọc trước quốc dân đồng bào ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau năm 1975, gia đình cụ Trịnh Văn Bô đã hiến tặng toàn bộ ngôi nhà cho Nhà nước. Năm 1979, ngôi nhà được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia, trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Sau một thời gian tiến hành tu bổ, toàn bộ không gian ngôi nhà được gìn giữ, một số hiện vật được phục chế như cách đây 80 năm.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Lễ gắn biển công trình kỷ niệm Quốc khánh cho di tích nhà số 48 phố Hàng Ngang

Ngày 18-8-2025, tại di tích lịch sử nhà số 48 Hàng Ngang, phường Hoàn Kiếm, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển công trình kỷ niệm và khai mạc triển lãm chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị của di tích - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hà Nội và đông đảo nhân dân và du khách.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết bên cạnh gìn giữ di tích, hiện vật về Bác Hồ, không gian lịch sử Nhà 48 phố Hàng Ngang còn được ứng dụng công nghệ hiện đại Mapping, công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ hologram, có chiều sâu tư liệu và giá trị giáo dục di sản cao. Đây là kết quả của quá trình bảo tồn, nghiên cứu, sáng tạo nghiêm túc, thể hiện cam kết của TP Hà Nội trong việc đổi mới cách tiếp cận, nâng tầm công tác phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số.

Việc gắn biển công trình và tổ chức triển lãm tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang là dịp tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa tinh thần độc lập, tự do và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đến thế hệ ngày nay.

Triển lãm được chia thành ba phần chính: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình doanh nhân yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ; Bối cảnh lịch sử và sự ra đời của Bản Tuyên ngôn Độc lập; Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập.

Bên cạnh các hiện vật gốc, nhiều hình ảnh, tư liệu quý được giới thiệu kết hợp với công nghệ trình chiếu hiện đại, giúp người xem có cái nhìn trực quan và cảm nhận sâu sắc hơn về những ngày mùa thu lịch sử năm 1945.

Những hình ảnh mới nhất tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang:

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 4.

Chân dung vợ chồng doanh nhân ông Trịnh Văn Bôvà bà Hoàng Thị Minh Hồ

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 5.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 6.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 7.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 8.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 9.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 10.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 11.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 12.

Bàn ăn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 13.

Di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập- Ảnh 14.

48 Hàng Ngang Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập
