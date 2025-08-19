HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Đưa vào sử dụng 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An

Ngọc Dung

(NLĐO) - Các bệnh viện quy mô tại Hà Nội, Nghệ An, Hưng Yên, Thái Nguyên... được khánh thành, khởi công, để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Sáng 19-8, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 (tại xã Kiều Phú, Hà Nội) là hai công trình trọng điểm được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được khánh thành sáng 19-8

Tập trung vào các lĩnh vực bệnh lý chuyên môn cao, đòi hỏi quy trình chẩn đoán, điều trị và phục hồi toàn diện như ung thư, ngoại khoa, dị ứng - miễn dịch - khớp, tâm thần và phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đặt mục tiêu trở thành trung tâm nhi khoa thông minh, hiện đại, tiên phong về kỹ thuật chuyên sâu.

Cơ sở 2 có quy mô 300 giường nội trú, gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng. Khu khám ngoại trú được bố trí khu tiếp đón, phòng khám, phòng cấp cứu; kho dược và vật tư y tế thiết yếu đã nhập kho và sắp xếp theo quy định.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có diện tích 6 ha, xây dựng 7.530 m2, vốn hơn 880 tỉ đồng. Đây là cơ sở hiện đại, quy mô lớn, tiếp nhận 1.000 - 1.500 lượt khám/ngày, đáp ứng nhu cầu từ bệnh lý thường đến chuyên khoa sâu cho trẻ em ngoại thành Hà Nội và lân cận, đồng thời giảm tải cho cơ sở 1.

Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 2.
Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 3.
Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 4.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẵn sàng hoạt động. Ảnh: Lê Chi

Đội ngũ nhân lực được chuẩn bị kỹ lưỡng, các chuyên gia và bác sĩ đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ luân phiên làm việc tại cơ sở 2, bảo đảm bệnh nhi được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tương đương.

Đưa vào sử dụng nhiều bệnh viện hiện đại

Sự kiện khánh thành đánh dấu bước tiến chiến lược của Bệnh viện Nhi Trung ương trong việc mở rộng quy mô, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em khu vực phía Bắc.

Tại xã Kiều Phú (Hà Nội), Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2, là một trong những công trình y tế tiêu biểu được khánh thành vào sáng 19-8. Đây là công trình được lựa chọn làm điểm cầu trực tuyến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 5.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Thanh Hương

Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương chính thức đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 950 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích gần 60.000 m2.

Công trình gồm 6 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng tum, được thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường, tối ưu công năng sử dụng và thuận tiện cho người bệnh. Bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày, gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng cùng nhiều phòng chức năng hỗ trợ.

Trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu từ chẩn đoán, điều trị đến hồi phục. Hệ thống quản lý ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, xanh và số hóa. Nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm được điều động về cơ sở mới.

Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 6.
Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 7.
Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 8.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 đặt tại xã Kiều Phú, Hà Nội

Việc khai trương cơ sở 2 đúng dịp Quốc khánh 2-9 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới hệ thống y tế công bằng, hiện đại, hiệu quả.

Tại Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được chọn là một trong số điểm cầu truyền hình trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình trọng điểm trên cả nước sáng 19-8, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công trình đặt tại xã Nghi Liên (TP Vinh), có tổng vốn đầu tư hơn 1.259 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh, được xếp vào dự án nhóm A, công trình cấp 1 của vùng Bắc Trung Bộ.

Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 11.
Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 12.
Khánh thành 3 bệnh viện trọng điểm tại Hà Nội và Nghệ An - Ảnh 13.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Đức Ngọc

Khởi công từ tháng 1-2023, bệnh viện được xây dựng hiện đại, khang trang, tạo không gian khám và điều trị rộng rãi, tiện nghi.

Từ quy mô 50 giường khi thành lập năm 2010, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã phát triển lên hơn 1.000 giường thực kê với 1.100 cán bộ, triển khai gần 700 kỹ thuật cao, trong đó có nhiều kỹ thuật chuyên sâu vốn chỉ thực hiện tại tuyến Trung ương.

Cơ sở mới được trang bị đồng bộ thiết bị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số, hứa hẹn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị ung thư, mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Bắc Trung Bộ.

Cũng trong sáng 19-8, tại Hưng Yên, sẽ khởi công Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, quy mô 1.200 giường bệnh, định hướng mở rộng 1.500 giường, tổng mức đầu tư 2.733 tỉ đồng.

img

Phối cảnh tổng thể dự án Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Ảnh: Báo Hưng Yên

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 12 ha tại trung tâm y tế tỉnh (phường Trần Lãm, Hưng Yên). Đây được chọn làm điểm cầu trực tiếp trong số 250 công trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo quy hoạch, công trình được thiết kế theo mô hình "bệnh viện xanh - thông minh", hiện đại, với mật độ xây dựng khoảng 21% và diện tích cây xanh trên 42%.

Tại Thái Nguyên, điểm cầu trực tiếp là lễ khánh thành Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, quy mô 120 giường nội trú, tổng vốn 153 tỉ đồng.

    Thông báo