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Đi tuần tra, CSGT TPHCM phát hiện nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn "duyệt tay lái"

Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT đã tạm giữ 4 mô tô phân khối lớn để phục vụ công tác giám định.

Ngày 14-6, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết vừa xử lý nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn "duyệt tay lái" ở Khu dân cư Đông Tăng Long, phường Long Phước.

Đi tuần tra, CSGT TPHCM phát hiện nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn "duyệt tay lái" - Ảnh 1.

4 mô tô phân khối lớn bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, nhóm bốn người cùng 4 xe mô tô tụ tập ở đường D17 - D9 thuộc Khu dân cư Đông Tăng Long. Tại đây, họ bố trí những vật như cọc tiêu cao su, mục đích để tập luyện.

Đi tuần tra, CSGT TPHCM phát hiện nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn "duyệt tay lái" - Ảnh 2.

Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc đi tuần tra phát hiện sự việc nên lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời đưa nhóm người cùng 4 mô tô về trụ sở làm rõ.

Làm việc với CSGT, nhóm người cho biết trước đó hẹn nhau đến khu vực trên để chụp ảnh phương tiện và trao đổi về kỹ năng điều khiển mô tô phân khối lớn.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 4 phương tiện để phục vụ công tác giám định.

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