Địa chỉ các cửa hàng bán xăng E5 tại TP HCM

Theo Bộ Công Thương, xăng E5 RON 92 tiếp tục được lưu hành song song với xăng sinh học E10 đến hết năm 2030 nhằm phục vụ các dòng xe đời cũ. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng kiến nghị duy trì nguồn cung xăng E5 trong giai đoạn chuyển tiếp, giúp người sử dụng phương tiện cũ có thêm lựa chọn phù hợp và an toàn.

Trước thông tin trên, nhu cầu tìm mua xăng E5 của người dân tăng lên, đặc biệt là nhóm sử dụng xe máy, ô tô đời cũ. Tuy nhiên, không phải hệ thống bán lẻ nào cũng phân phối mặt hàng này.

Tại TPHCM, phần lớn cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex hiện kinh doanh xăng E10, trong khi xăng E5 khá khó tìm. Ngược lại, nhiều cửa hàng của PVOIL và COMECO vẫn duy trì bán xăng E5 để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Cây xăng trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM

Ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu của Công ty CP Xe khách Sài Gòn trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ), đơn vị nhượng quyền của PVOIL, nhiều trụ bơm đang bán xăng E5 và lượng khách lựa chọn loại nhiên liệu này khá đông.

Tương tự, tại cửa hàng COMECO ở góc đường Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài), phần lớn trụ bơm đều cung cấp xăng E5. Khách đến đổ xăng tại đây chủ yếu lựa chọn mặt hàng này. Các cửa hàng COMECO trên đường Bạch Đằng (phường Bình Thạnh) và Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây) cũng đang bán xăng E5.

Cây xăng PVOIL trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TPHCM có bán xăng E5

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã triển khai bán xăng E10 RON 97. Chẳng hạn, các cửa hàng thuộc Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải S.T.S trên đường Trần Não (phường An Khánh) và đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) đều cung cấp loại nhiên liệu này. Theo ghi nhận, E10 RON 97 được nhiều chủ xe đời mới và xe hạng sang lựa chọn.

Cây xăng góc đường Lý Thái Tổ và Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TPHCM, có nhiều trụ bơm xăng E5

Ông Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát, cho biết toàn bộ hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đã bán xăng E5 từ ngày 1-6. Hiện lượng khách sử dụng xăng E5 chiếm khoảng 70%-80%, chủ yếu là người dùng xe đời cũ và các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Xăng E10 RON 97 có bán tại cây xăng trên đường Trần Não, phường An Khánh, TPHCM

Khách đổ xăng E10 RON 97 tại cây xăng trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TPHCM

Trong khi đó, đại diện Petrolimex Sài Gòn cho biết trên địa bàn TPHCM hiện chỉ có 3 cửa hàng bán xăng E5, gồm cửa hàng số 10 trên đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa), cửa hàng số 56 trên quốc lộ 50 (xã Hưng Long) và cửa hàng số 67 trên quốc lộ 22 (xã Củ Chi).

Đáng chú ý, tại các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), hệ thống Petrolimex Sài Gòn hiện chưa phân phối xăng E5. Điều này khiến người dùng phương tiện đời cũ ở nhiều địa bàn phải tìm đến các hệ thống bán lẻ khác để mua loại nhiên liệu phù hợp với xe của mình