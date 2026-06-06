Xe quá cũ khuyến cáo dùng xăng E5, vậy xăng này bán ở đâu?

Từ ngày 1-6, trên thị trường chỉ còn bán duy nhất 2 mặt hàng xăng sinh học E5 và E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95.



Một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội chỉ bán duy nhất mặt hàng xăng E10

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết xăng E5 vẫn được duy trì bán tới hết năm 2030 để phục vụ cho những dòng phương tiện cũ và chưa tương thích với dòng xăng E10. "Chúng tôi cũng đã ước tính lộ trình của xăng E5 tiếp tục trong 5 năm nữa, nghĩa là từ nay đến năm 2030. Như vậy sẽ đảm bảo tương thích với tất cả các dòng xe đang lưu hành hiện nay" - ông nói.

Xăng E5 khó tìm ở thành phố lớn

Bộ Công Thương cũng khuyến cáo các xe ô tô, xe máy, động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… quá cũ, không khẳng định sự tương thích với xăng E10 nên sử dụng xăng E5.

Tuy nhiên, thực tế, người dân tìm kiếm mua mặt hàng xăng E5 không hề dễ dàng. Anh Duy Minh, phường Đông Ngạc, Hà Nội, cho biết đã phải đi mất 4 km, qua 3 cây xăng gần nhà mới tìm mua được mặt hàng xăng E5. Hiện nay, nhiều cửa hàng chỉ duy trì bán xăng E10.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh tôi", cho phép người dân chủ động tìm kiếm các cửa hàng còn cung cấp xăng E5 RON 92 trên cả nước.

Thông tin được cập nhật trên ứng dụng cho hay cả nước hiện có hơn 400 cửa hàng bán xăng E5 RON 92. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn như: TPHCM chỉ 1-2 cửa hàng bán xăng E5 RON 92, Hà Nội có khoảng 11 cửa hàng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng kiến nghị cần duy trì việc cung ứng xăng E5 RON 92 trong giai đoạn quá độ để có sự lựa chọn an toàn cho các phương tiện đời cũ. Bộ Công Thương phối hợp với các bộ liên quan rà soát, bổ sung những yêu cầu cho xăng E10; siết chặt quản lý chất lượng nguồn cung, quy định nâng cấp hạ tầng trạm cung ứng xăng dầu, thông hơi, hút ẩm, thu hồi hơi xăng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện trong quá trình sử dụng.