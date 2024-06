Địa phương nói gì về vụ việc ở Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng?

Ngày 21-6, liên quan đến việc hơn 2.000 công nhân Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng sẽ bị thất nghiệp khi doanh nghiệp này tuyên bố ngưng hoạt động hết ngày 30-6, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, cho biết lãnh đạo TP đã trực tiếp tới doanh nghiệp để làm việc với Ban giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Ông Bảy cho hay hiện tình hình tại Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng tương đối ổn định, Ban giám đốc công ty có thiện chí trong việc hỗ trợ các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Công nhân nghe Chủ doanh nghiệp thông tin về các mốc thời gian chi trả chế độ, chính sách

UBND TP Dĩ An đã chỉ đạo cơ quan BHXH tiến hành chốt sổ BHXH cho người lao động đến thời điểm ngưng hoạt động, riêng bảo hiểm thất nghiệp phải tăng cường lực lượng để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết một cách nhanh nhất cho người lao động.

Riêng lực lượng công an phải thường xuyên túc trực, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn, gây mất an ninh trật tự khu vực xung quanh...

Ông Bảy cho rằng, trước tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp, TP Dĩ An đã thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cùng với tổ chức Công đoàn đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người lao động.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin ngày 19-6, công nhân đã yêu cầu Ban giám đốc công bố rõ ràng mức hỗ trợ khi giải thể.

Đại diện công ty cho hay do khó khăn về đơn hàng công ty sẽ ngưng hoàn toàn hoạt động sản xuất kể từ ngày 30-6, sau đó tiến hành xuất khẩu toàn bộ thành phẩm đã hoàn thành theo đơn đặt hàng.

Công ty này sau đó cũng đã công bố cụ thể các mốc thời gian để giải quyết những chế độ, chính sách của người lao động.