Vì sao chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng tuyên bố ngưng hoạt động?

Ngày 20-6, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết tổ chức Công đoàn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ người lao động sau khi Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng (Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) sản xuất giày dép tuyên bố sẽ ngưng hoạt động.

Trước đó, ngày 19-6, công nhân đã yêu cầu Ban giám đốc công bố rõ ràng mức hỗ trợ khi giải thể.

Đại diện doanh nghiệp trả lời các thắc mắc của người lao động

Liên đoàn Lao động TP Dĩ An cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an TP Dĩ An đã đến làm việc. Qua đó, công ty đã tổ chức họp thông báo cho hơn 200 công nhân chủ chốt tại công ty.

Theo đó, về lý do ngưng hoạt động, đại diện công ty cho hay do khó khăn về đơn hàng công ty sẽ ngưng hoàn toàn hoạt động sản xuất kể từ ngày 30-6, sau đó tiến hành xuất khẩu toàn bộ thành phẩm đã hoàn thành theo đơn đặt hàng.



Tiền lương tháng 6 được chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt vào ngày 10-7; tiền bồi thường hợp đồng do vi phạm thời gian báo trước được chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt vào ngày 15-7.

Cụ thể, đối với hợp đồng xác định thời hạn được hỗ trợ 1 tháng lương (gồm lương và các khoản phụ cấp); hợp đồng lao động không xác định thời hạn là 1 tháng rưỡi lương (gồm lương và các khoản phụ cấp).

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ chi trả tiền lương chưa nghỉ hết phép năm (nếu có); tiền trợ cấp thôi việc cho cán bộ, công nhân viên từ ngày 31-12-2008 trở về trước và các chế độ hợp pháp khác bằng hình thức chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt vào ngày 15-7.

Công ty sẽ thực hiện chốt sổ BHXH và giao quyết định thôi việc theo từng đợt ngay khi chấm dứt hợp đồng với người lao động và kết thúc vào ngày 3-8. Đồng thời hứa hỗ trợ thực hiện các quyền lợi hợp pháp giữa cán bộ, công nhân viên và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Về phía công nhân đã yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với cơ quan bảo hiểm đến tại công ty để thực hiện thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp vì số lượng công nhân rất đông, cùng với đó là thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và chi trả tiền Công đoàn.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, cho biết ngoài hỗ trợ, hướng dẫn công nhân thực hiện các thủ tục giấy tờ sau khi công ty ngưng hoạt động, tổ chức Công đoàn cũng sẽ tính toán các chính sách hỗ trợ khác như thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

"Đối với vấn đề người lao động đang lo lắng nhất hiện nay là tìm việc làm mới, hiện chúng tôi đã liên hệ với Công ty TNHH Chí Hùng ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cùng ngành nghề, cách Công ty Đông Hưng trong bán kính 10km) và được Ban giám đốc công ty này đồng ý sẽ tiếp nhận toàn bộ công nhân nếu họ mong muốn đến đây làm việc"- bà Loan thông tin.