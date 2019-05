Phút lạc lối của người mẹ trẻ đơn thân xinh đẹp ở Hội An

10/05/2019 17:00

Để có tiền nuôi con, Phi rẽ sang con đường phạm pháp bằng “nghề” mua bán “cái chết trắng". Lãi đâu chưa thấy, chỉ thấy vướng vào tù tội khi đứa con nhỏ đang cần vòng tay chăm sóc của người mẹ.



5 năm trước, Hứa Thị Hoàng Phi (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) lập gia đình khi vừa bước sang tuổi 19. Cũng trong năm đó, đôi vợ chồng trẻ đón nhận tin vui khi Phi hạ sinh đứa con đầu lòng.

Song hạnh phúc "ngắn chẳng tày gang", vài năm sau vợ chồng Phi đưa nhau ra toà ly hôn bởi nhiều lần “cơm không lành, canh không ngọt”. Hôn nhân đứt gánh giữa đường, cô gái trẻ một mình nuôi con nhỏ.

Song bất hạnh vẫn không buông tha người mẹ đơn thân khi Phi phát hiện con bị bệnh động kinh khi lên 4 tuổi. Vắng người đàn ông trụ cột trong nhà, Phi bươn chải đủ nghề để kiếm tiền chạy chữa cho con.

Trong lúc túng quẫn với bao lo toan đè nặng lên đôi vai người mẹ, Phi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Phút lạc lối ấy, Phi quyết định rẽ sang công việc phạm pháp, tìm kiếm những đồng tiền bất chính từ việc buôn… “hàng trắng”.

Bị cáo Hứa Thị Hoàng Phi (Ảnh: Sơn Tùng)

Nghĩ là làm, đầu tháng 6 năm 2018, thông qua bạn bè, Phi quen với một đối tượng không rõ lai lịch tên Tẹo, và ngỏ ý muốn bán ma tuý giúp cho đối tượng này. Lần đầu, Phi tìm đến Tẹo nhưng bị từ chối. Không bỏ cuộc, Phi tìm đến lần thứ hai để xin bán ma tuý thì nhận được cái gật đầu của Tẹo.



Tẹo nói nếu có người hỏi mua thuốc lắc thì sẽ giới thiệu sang cho Phi để người phụ nữ này đi giao hàng, với giá mỗi viên là 400 ngàn đồng. Trong đó, Phi hưởng lợi 50 ngàn đồng trên mỗi viên.

Đúng như giao kèo đã đưa, tối ngày 25-6-2018, Phi nhận điện thoại từ một người lạ do Tẹo giới thiệu gọi đến hỏi mua 5 viên thuốc lắc. Sau cuộc trò chuyện chớp nhoáng, Phi đồng ý giao hàng tại chợ An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An.

Tang vật vụ án

Khoảng 21 giờ cùng ngày, trong lúc đang ngồi trên xe máy trước chợ để đợi khách đến lấy “hàng”, Phi bị Đồn Biên phòng Cửa Đại (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) kiểm tra. Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Phi đang cầm trên tây 5 viên thuốc lắc nên đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.



Ngay sau đó, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Đại tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phi tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà và phát hiện thêm 400 viên thuốc lắc.

Tại cơ quan điều tra, người mẹ trẻ khai nhận 400 viên thuốc lắc trên được mua của Tẹo với giá 120 triệu đồng. Tuy nhiên, Phi mới chỉ đưa trước 50 triệu đồng, còn nợ Tẹo 70 triệu đồng.

Sau khi có “hàng”, Phi mang về bán lại cho những người mà Tẹo giới thiệu để ăn tiền chênh lệch nhưng chưa bán được thì bị bắt giữ.

Vụ án này sau đó được TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử, và 15 năm tù vì tội “mua bán trái phép chất ma tuý” là cái giá mà Phi phải trả cho hành động dại dột của mình. Cho rằng bản án quá nặng, Phi có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm vừa qua, TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, hành vi của Phi là thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại cho xã hội nên đã không chấp kháng cáo của người mẹ trẻ.

Theo Báo Công Lý