Cây me nước - một loại cây mọc nhiều ở vùng nông thôn miền Tây, thân cao to, lá kim và mọc tự nhiên không cần ươm mầm hay chăm bón.



Đây là cây me nước được mọc thiên nhiên ở Miền Tây

Vào thời điểm này ở miền Tây, cây me nước đang vào mùa cho trái. Trái me nước khi còn non có màu da xanh. Đến độ chín sẽ chuyển sang màu hồng đỏ. Hai bên thân quả để lộ phần thịt trắng mướt và hạt có màu đen.

Trái me nước lúc còn trên cây

Trái me nước khiến mọi đứa trẻ hay người lớn đều thèm thuồng. Khi ăn có vị bùi bùi và hương thơm làm lũ trẻ cứ muốn ăn mãi không thôi. Hương vị mộc mạc mà đã đi vào kí ức một thời vô tư của bao người.

Đây là trái me nước đã chín được người dân hái trái để sử dụng

Cây me nước là loại cây không có giá trị về kinh tế, nhưng khi bất gặp hình ảnh trái me nước đung đưa đủ làm bao nhiêu ký ức về tuổi thơ lại ùa về thân thương đến bình dị.