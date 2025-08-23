Chiều 22-8, các trường đại học (ĐH) trên cả nước lần lượt công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2025. Theo các trường, điểm chuẩn năm nay có nhiều biến động do số lượng thí sinh, phổ điểm, quy định xét tuyển mới và các lần lọc ảo.

Điểm chuẩn ở nhiều trường tăng

Ở những trường ĐH đã công bố, điểm chuẩn năm nay có biến động so với năm ngoái nhưng không nhiều.

Tại các trường ĐH khối kỹ thuật như ĐH Bách khoa Hà Nội hay Trường ĐH Bách khoa TP HCM, điểm chuẩn năm nay vẫn neo ở mức rất cao. PGS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của trường vẫn ở mức rất cao. Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) có điểm chuẩn cao nhất là 29,39 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Tiếp theo là Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,19 điểm. Các ngành "hot" đều có điểm chuẩn rất cao như Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (EE2) có điểm chuẩn là 28,48 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) có điểm chuẩn là 28,25; Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) có điểm chuẩn là 28,07 điểm.

Trường ĐH Bách khoa TP HCM năm nay tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp với tổng điểm của 3 thành phần: điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Theo kết quả điểm chuẩn được trường công bố, điểm chuẩn năm nay ở một số ngành/chương trình đào tạo tăng so với năm ngoái. Chẳng hạn ở chương trình chuẩn, ngành Khoa học máy tính năm nay có điểm chuẩn là 85,41 - tăng 1,25 điểm so với năm 2024; ngành Kỹ thuật máy tính có điểm chuẩn 82,91 - tăng 0,04 điểm so với năm 2024; ngành Kỹ thuật cơ điện tử tăng 0,49 điểm so với năm ngoái.

Cũng ở trường kỹ thuật, điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM năm nay tăng ở 50% mã tuyển sinh. TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, cho biết mức tăng dao động từ 0,5 đến 2 điểm, những ngành có điểm tăng là nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật; ngoài ra thương mại điện tử, marketing cũng ghi nhận mức tăng.

Khối trường kinh tế cũng ghi nhận mức điểm chuẩn cao ở nhiều trường. Tại Đại học Kinh tế TP HCM, điểm chuẩn các ngành tại TP HCM dao động từ 22,8 đến 27,7 điểm. Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP HCM, điểm chuẩn vẫn ở mức rất cao. Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cho hay ở phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, để trúng tuyển, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (8,3 điểm/môn) trở lên. Cụ thể, điểm trúng tuyển cao nhất là 28,08 điểm (ngành Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế), điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 23,50 điểm (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chuyên ngành Luật Dân sự). Điểm trúng tuyển trung bình tính theo các lĩnh vực đào tạo: Kinh tế - 25,61 điểm, Kinh doanh - 26,40 điểm, Luật - 25,04 điểm. Trong đó có 20 ngành/chương trình có điểm trúng tuyển tăng so với năm 2024.

Khối trường quân đội cũng ghi nhận mức điểm chuẩn ở mức kịch trần. Tại Học viện Quân y, thí sinh nữ ở miền Bắc phải 30 điểm (xét điểm thi) mới trúng tuyển, thí sinh nữ miền Nam 29,03 điểm.

Ngành Phân tích dữ liệu thu hút thí sinh

Tại Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, trong tổng số 19 ngành với 50 chuyên ngành đào tạo, ngành Tâm lý học ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất là 20, nhóm ngành Luật là 18 và các ngành còn lại ở mức 15 điểm. Theo thống kê mức điểm đăng ký xét tuyển, điểm xét tuyển vào Trường ĐH Hùng Vương TP HCM cao nhất đạt 27,72 điểm (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc). Nhiều ngành khác cũng ghi nhận nhiều thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên như Ngôn ngữ Anh, Marketing, Du lịch - Lữ hành, Tâm lý học.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Bình, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, điểm chuẩn năm nay cho thấy sức hút mạnh đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ở các ngành Ngôn ngữ, Marketing, Du lịch - Lữ hành và Tâm lý học, vốn gắn liền với nhu cầu lao động xã hội. Thạc sĩ Trần Lê Trọng Phúc, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo - Trường ĐH Mở TP HCM, thông tin điểm chuẩn ở một số ngành giảm nhẹ so với năm 2024 nhưng ngành tâm lý và nhóm ngành ngôn ngữ có mức điểm tốt. Tại Trường ĐH Gia Định, điểm chuẩn các ngành học đều ở mức từ 15 - 20,5 điểm. Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay, điểm chuẩn các ngành Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ thông tin, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được tăng lên so với năm 2024. Bên cạnh đó, hai ngành mới gồm Ngôn ngữ Trung Quốc, Trí tuệ nhân tạo cũng ghi nhận mức điểm khá cao. PGS-TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, nhận định điểm chuẩn năm nay của trường nhiều ngành tăng điểm, trong đó nổi lên lĩnh vực cơ khí, công nghệ thông tin rất hút thí sinh.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TP HCM, chia sẻ kết quả xét tuyển cũng tiếp tục cho thấy sức hút của các chương trình đào tạo như: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ Marketing, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, Khoa học dữ liệu, Thương mại điện tử. Đây được xem là nhóm ngành nghề đòi hỏi kiến thức đa lĩnh vực, thời thượng, năng động, có tính quốc tế hóa cao. Đặc biệt, chương trình đào tạo phân tích dữ liệu mới tuyển sinh năm đầu tiên cũng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và thí sinh với mức điểm rất cao.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP HCM Ảnh: Tấn Thạnh

Điểm vào trường quân đội lên đến 30/30

Năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành thuộc khối trường quân đội có mức điểm rất cao - trên 28 điểm, đặc biệt mức điểm chuẩn nhiều ngành dành cho thí sinh nữ ở mức tối đa 30/30 như ngành y khoa Học viện Quân y, ngành quan hệ quốc tế Học viện Khoa học quân sự. Năm 2025, các trường quân đội có nhiều phương thức tuyển sinh và chỉ tuyển những thí sinh có nguyện vọng 1. Thí sinh trúng tuyển phải bảo đảm các điều kiện ở vòng sơ tuyển.

Trong khi đó, điểm chuẩn của ĐH Y Hà Nội dao động từ 17 đến 28,7. Ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00 cao nhất: 28,7 điểm, ngành Y khoa lấy 28,13 điểm, ngành Răng hàm mặt với 27,34 điểm ở tổ hợp B00. Các ngành lấy 17 điểm gồm Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa. Một trường khối sức khỏe khác là Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương có điểm chuẩn khá khiêm tốn. Ngành Y khoa của trường này có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 23,8 điểm. Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng lấy 23 điểm; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và kỹ thuật hình ảnh y học lấy điểm chuẩn lần lượt là 22,6 và 22,5. Thấp nhất là Điều dưỡng 21 điểm.

Ở khối kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy từ 23 đến 28,83 điểm, trong đó thương mại điện tử có điểm chuẩn cao nhất. Trường có 8 ngành đều có mức điểm từ 28 điểm trở lên và 8 ngành có điểm chuẩn nhỏ hơn 24,5. Có 40/73 mã ngành có điểm chuẩn lớn hơn 26 điểm.

Trường ĐH Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, từ 19,75 đến 25,55 theo tổ hợp D01. Nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00, A01, C00 thì điểm chuẩn ở mức cao hơn. Cụ thể, tổ hợp C00 chênh 3,24 so với tổ hợp gốc D01. Trong khi đó, tổ hợp A01 và A00 sẽ cao hơn lần lượt 0,29 và 1,39 điểm. Học phí Trường ĐH Luật Hà Nội dự kiến năm học tới với sinh viên các chương trình đại trà là gần 28 triệu đồng; chương trình chất lượng cao là gần 56 triệu đồng. Năm nay điểm chuẩn của ĐH Bách khoa chênh lệch khá nhiều, tới 10,39 điểm. Với phương thức dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 29,39 điểm, thấp nhất 19. PGS-TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho rằng điểm chuẩn vào các chương trình đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội khá sát so với mức nhà trường đã dự báo, đặc biệt đối với các ngành tốp dưới. Với các ngành tốp trên thì điểm chuẩn cao hơn khoảng 1 điểm so với dự báo.

Trường Đại học CMC công bố điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT dao động từ 24 đến 28 điểm trên thang điểm 40. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Trí tuệ nhân tạo với 28,66 điểm. Cùng với công bố điểm chuẩn, Trường ĐH CMC cũng công bố ngay việc xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho 14 ngành và chương trình đào tạo. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 1 đến 15-9.

Căn cứ theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, đối với các tổ hợp sử dụng để xét tuyển vào khối nhóm ngành kỹ thuật bao gồm A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01 sẽ không có độ lệch điểm. Các tổ hợp sử dụng để xét tuyển vào khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ bao gồm D01 và D04 cũng không có độ lệch điểm. Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển vào khối nhóm ngành kỹ thuật (A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01) và các tổ hợp sử dụng để xét tuyển vào khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ (D01 và D04) là +0,5 điểm vào mức điểm chuẩn khi xét cùng vào một chương trình đào tạo đối với các tổ hợp A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01.

Để chính thức trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trong thời gian quy định (trước 17 giờ 00 ngày 30-8), sau đó hoàn tất thủ tục tại trường - nơi thí sinh trúng tuyển. Tùy theo từng trường, thí sinh có thể làm thủ tục nhập học trực tiếp hoặc hoàn toàn trực tuyến.

Thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu sau khi kết thúc tuyển sinh đợt 1. Sau khi công bố điểm chuẩn, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM đã thông báo tuyển bổ sung. Thông tin cho biết trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng phương thức xét học bạ THPT gồm xét theo kết quả tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12; xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12. Mức điểm xét tuyển bổ sung bằng phương thức tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12 đối với khối C01 (văn, toán, vật lý) từ 19 điểm, các tổ hợp còn lại là 18 điểm; mức điểm xét bổ sung theo điểm trung bình cả năm lớp 12 tất cả các ngành là 18 điểm. Trường ĐH Công nghệ TP HCM cũng cho biết trường xét tuyển bổ sung 2 phương thức xét tuyển học bạ với mức điểm xét tuyển từ ngưỡng điểm chuẩn đợt 1 đã công bố. Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM cũng thông báo xét tuyển bổ sung. TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, khuyến cáo khác với đợt xét tuyển đầu tiên, thí sinh phải đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì ở đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh đăng ký trực tiếp ở trường có thông báo xét tuyển. Thí sinh được đăng ký nhiều trường và có thể trúng đồng thời ở nhiều trường để chọn trường mong muốn học. Theo ông Nghĩa, trong vài ngày tới, khi các trường thông báo điểm chuẩn, nhập học cho thí sinh thì khả năng sẽ có nhiều trường thông báo xét tuyển bổ sung. Thí sinh cần theo dõi sát sao thông tin trên website của các trường ĐH. Theo các chuyên gia giáo dục, các trường ĐH địa phương, trường tư thục, hoặc các chương trình liên kết quốc tế cũng đang tích cực thông báo kế hoạch tuyển bổ sung. Ngoài ra, thí sinh có thể cân nhắc chọn ngành gần - những ngành có khối kiến thức tương đồng với ngành mong muốn học, sau đó học song ngành hoặc học văn bằng hai để tiếp cận lĩnh vực yêu thích. Xét tuyển bổ sung chính là cơ hội thứ hai để thí sinh nắm bắt ước mơ của mình. H.Lân



