Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe những năm gần đây thay đổi ra sao?

Năm 2025, Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ ĐH năm 2025, giảm 2 điểm so với năm 2024.

Trong đó, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể: Ngành y khoa và răng - hàm - mặt có mức điểm sàn cao nhất là 20,5 điểm; ngành y học cổ truyền và dược học có điểm sàn 19 điểm; các ngành còn lại có mức điểm sàn từ 17 điểm trở lên. Với mức điểm sàn này, nhiều thí sinh hy vọng điểm chuẩn năm nay sẽ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điểm chuẩn tăng hay giảm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu, chương trình đào tạo...

Sinh viên Trường ĐH Y Dược TP HCM tổ chức hoạt động trị liệu tại Bệnh viện An Bình

Trường ĐH Y Dược TP HCM

Năm 2022, ngành y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất là 27,55 điểm, tiếp theo là ngành răng – hàm – mặt với 27 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là ngành hộ sinh với 19,05 điểm.

Năm 2023, dù điểm chuẩn có giảm nhẹ song ngành y khoa vẫn giữ vị trí quán quân với 27,34 điểm, ngành răng – hàm – mặt lấy 26,96 điểm. Ngành y tế công cộng có mức điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm, giảm 0,5 điểm so với năm 2022.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành y khoa tăng trở lại với 27,8 điểm, ngành răng hàm – mặt là 27,35 điểm. Ngành y tế công cộng tiếp tục có mức điểm chuẩn thấp nhất là 21,45 điểm (tăng 1,45 điểm).

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Năm 2022, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn từ 18,01 - 26,65 điểm. Trong đó, 2 ngành y khoa, răng - hàm – mặt cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP HCM vẫn lấy điểm chuẩn cao nhất là 26,65 điểm. 2 ngành có điểm chuẩn giảm mạnh nhất là ngành dinh dưỡng (giảm 5,7 điểm) và ngành điều dưỡng.

Năm 2023, ngành y khoa dành cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP HCM vẫn giữ vị trí cao nhất với mức điểm chuẩn là 26,31 điểm (giảm nhẹ so với năm 2022), kế đó là ngành răng – hàm – mặt với 26,28 điểm. Ngành y tế công cộng có mức điểm sàn thấp nhất là 18,35 điểm.

Năm 2024, nhà trường bỏ mã tuyển sinh dành cho học sinh có hộ khẩu ở TP HCM, thống nhất chỉ có 1 mã tuyển sinh cho các ngành.

Ngành y khoa vẫn đứng đầu với 26,57 điểm (tăng nhẹ 0,26 điểm), ngành răng – hàm – mặt lấy điểm chuẩn liền kề với 26,49 điểm. Ngành y tế công cộng lấy mức điểm chuẩn thấp nhất trường là 21,35 điểm (tăng 2,85 điểm).

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TP HCM

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe là trường ĐH thành viên thứ 8 của ĐHQG TP HCM, được thành lập vào tháng 6-2024 trên cơ sở là Khoa Y trực thuộc ĐHQG TP HCM.

Năm 2024, ngành y khoa của trường lấy mức điểm chuẩn cao nhất là 26,4 điểm, ngành điều dưỡng có mức điểm chuẩn thấp nhất là 22,6 điểm.