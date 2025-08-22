HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Công Thương TP HCM từ 17 - 24,5

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Tại Trường ĐH Công thương TP HCM, điểm chuẩn khối ngành kinh tế từ 23 trở lên theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Chiều 22-8, Trường ĐH Công Thương TP HCM công bố điểm chuẩn ĐH 2025 theo các phương thức xét tuyển.

Phương thức thi tốt nghiệp THPT: Điểm chuẩn dao động từ 17 – 24,5 điểm. Điểm chuẩn năm nay nhìn chung giữ ở mức ổn định, dù có ngành tăng nhưng mức tăng không nhiều.

- Đối với các ngành thuộc khối kinh tế – thương mại như marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử…, điểm chuẩn trên 23; riêng ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất với 24,5.

- Các ngành du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, luật, luật kinh tế và công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn trên 23, được điều chỉnh nhẹ, linh hoạt hơn năm trước, phản ánh đúng phổ điểm thi.

- Đối với các ngành kỹ thuật – công nghệ như công nghệ thực phẩm, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ may, công nghệ sinh học…, điểm dao động từ 18,5 – 23, có biến động nhưng không lớn lắm, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh.

Phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12): điểm chuẩn từ 20,33 – 26,5. Theo đó, những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, luật, luật kinh tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin, du lịch, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Những ngành có điểm chuẩn từ 22 đến dưới 25 như: Khoa học chế biến món ăn, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật nhiệt, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ chế tạo máy, kế toán, công nghệ tài chính, quản trị kinh doanh thực phẩm, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, quản trị kinh doanh.

Các ngành còn lại điểm chuẩn từ 20,33 đến dưới 22.

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM: Điểm chuẩn từ 607 – 800 ; nhóm ngành kinh tế, quản trị, marketing, logistics có điểm cao nhất là 800. Trong đó, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất. Các ngành khác có điểm chuẩn tương đối cao như: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, luật, luật kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt ĐH Sư phạm TP HCM: Điểm chuẩn từ 20,25 – 26,25. Những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, luật, luật kinh tế, du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. 

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Các trường ĐH bắt đầu công bố điểm chuẩn, xem TẠI ĐÂY - Ảnh 1.

Các trường ĐH bắt đầu công bố điểm chuẩn, xem TẠI ĐÂY - Ảnh 2.

Điểm chuẩn của Trường ĐH Công Thương TP HCM

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công thương TP HCM, lưu ý thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8.

Sau đó, truy cập website: https://nhaphoc.huit.edu.vn để thực hiện nộp lệ phí nhập học trực tuyến (online). Mã hồ sơ/mã sinh viên và số CMND/số điện thoại được nhà trường gửi qua SMS/email cho thí sinh, Nếu thí sinh trúng tuyển nhưng không nhận được SMS vui lòng liên hệ: Điện thoại: 028 3816 1673 - 124 hoặc 028 6270 6275; Hotline: 096 205 1080.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp lệ phí nhập học trực tuyến, thí sinh mang hồ sơ giấy đến trường để nộp hồ sơ trực tiếp và nhận đồng phục, chụp ảnh thẻ sinh viên cùng các thủ tục khác.

 

Tin liên quan

Thời gian chi tiết công bố điểm chuẩn các trường ĐH ở TP HCM

Thời gian chi tiết công bố điểm chuẩn các trường ĐH ở TP HCM

(NLĐO ) - Sau 10 lần lọc ảo, các trường ĐH - CĐ sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2025 từ chiều nay (22-8)

Nóng: Bộ GD-ĐT yêu cầu lùi thời điểm công bố điểm chuẩn ĐH

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT quyết định tăng thêm 4 lần lọc ảo lên 10 thay vì 6 lần như kế hoạch ban đầu, theo đó các trường sẽ lùi công bố điểm chuẩn

Nhiều trường ĐH- CĐ đầu tư "khủng" cho phiên livestream công bố điểm chuẩn 2025

(NLĐO) - Năm nay, nhiều trường ĐH - CĐ đầu tư "khủng" với nhiều hình thức công bố điểm chuẩn mới lạ.

điểm chuẩn của HUIT điểm chuẩn ĐH 2025 Trường ĐH Công thương TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo