Chiều 22-8, Trường ĐH Công Thương TP HCM công bố điểm chuẩn ĐH 2025 theo các phương thức xét tuyển.

Phương thức thi tốt nghiệp THPT: Điểm chuẩn dao động từ 17 – 24,5 điểm. Điểm chuẩn năm nay nhìn chung giữ ở mức ổn định, dù có ngành tăng nhưng mức tăng không nhiều.

- Đối với các ngành thuộc khối kinh tế – thương mại như marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử…, điểm chuẩn trên 23; riêng ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất với 24,5.

- Các ngành du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, luật, luật kinh tế và công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn trên 23, được điều chỉnh nhẹ, linh hoạt hơn năm trước, phản ánh đúng phổ điểm thi.

- Đối với các ngành kỹ thuật – công nghệ như công nghệ thực phẩm, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ may, công nghệ sinh học…, điểm dao động từ 18,5 – 23, có biến động nhưng không lớn lắm, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh.

Phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12): điểm chuẩn từ 20,33 – 26,5. Theo đó, những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, tài chính ngân hàng, luật, luật kinh tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin, du lịch, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Những ngành có điểm chuẩn từ 22 đến dưới 25 như: Khoa học chế biến món ăn, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật nhiệt, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ chế tạo máy, kế toán, công nghệ tài chính, quản trị kinh doanh thực phẩm, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, quản trị kinh doanh.

Các ngành còn lại điểm chuẩn từ 20,33 đến dưới 22.

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM: Điểm chuẩn từ 607 – 800 ; nhóm ngành kinh tế, quản trị, marketing, logistics có điểm cao nhất là 800. Trong đó, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất. Các ngành khác có điểm chuẩn tương đối cao như: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, luật, luật kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt ĐH Sư phạm TP HCM: Điểm chuẩn từ 20,25 – 26,25. Những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, luật, luật kinh tế, du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn của Trường ĐH Công Thương TP HCM

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công thương TP HCM, lưu ý thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8.

Sau đó, truy cập website: https://nhaphoc.huit.edu.vn để thực hiện nộp lệ phí nhập học trực tuyến (online). Mã hồ sơ/mã sinh viên và số CMND/số điện thoại được nhà trường gửi qua SMS/email cho thí sinh, Nếu thí sinh trúng tuyển nhưng không nhận được SMS vui lòng liên hệ: Điện thoại: 028 3816 1673 - 124 hoặc 028 6270 6275; Hotline: 096 205 1080.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp lệ phí nhập học trực tuyến, thí sinh mang hồ sơ giấy đến trường để nộp hồ sơ trực tiếp và nhận đồng phục, chụp ảnh thẻ sinh viên cùng các thủ tục khác.