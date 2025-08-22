HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhiều trường ĐH- CĐ đầu tư "khủng" cho phiên livestream công bố điểm chuẩn 2025

Huế Xuân

(NLĐO) - Năm nay, nhiều trường ĐH - CĐ đầu tư "khủng" với nhiều hình thức công bố điểm chuẩn mới lạ.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), lần lọc ảo cuối cùng kết thúc vào 12 giờ 30 phút ngày 22-8. Trước 17 giờ, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Bộ GD-ĐT đề nghị các trường ĐH - CĐ không công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng.

Công bố điểm chuẩn từ sáng đến tối

Thay vì "chốt" thời gian và công bố điểm chuẩn như các trường ĐH khác, năm nay, Trường ĐH Tài chính Marketing (UFM) có kế hoạch livestream (phát sóng trực tiếp) công bố điểm chuẩn ấn tượng với phiên phát sóng kéo dài từ sáng đến tối.

Trường ĐH đầu tư "khủng" cho phiên livestream công bố điểm chuẩn 2025 - Ảnh 1.

Phiên livestream được đầu tư bài bản với nhiều chủ đề tư vấn khác nhau

Trường ĐH đầu tư "khủng" cho phiên livestream công bố điểm chuẩn 2025 - Ảnh 2.

Từ 8 giờ sáng nay (22-8), Trường ĐH Tài chính - Marketing đã bắt đầu livestream

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết toàn bộ quá trình tư vấn sẽ được phát sóng trực tiếp – phiên Mega live đặc biệt trên các nền tảng số của nhà trường.

"Trước đây, nhà trường chỉ livestream công bố điểm chuẩn chứ không làm Mega live đầu tư như vậy. Đặc biệt, năm nay còn tổ chức livestream kết nối các điểm cầu, giới thiệu từng cơ sở của nhà trường" - ThS Phụng cho biết.

Chương trình không chỉ đơn thuần là buổi công bố điểm mà còn là một sự kiện được thiết kế toàn diện nhằm giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh và phụ huynh. Bên cạnh việc công bố điểm chuẩn, chương trình sẽ cung cấp những nội dung quan trọng khác, bao gồm: Các lưu ý quan trọng ngay sau khi thí sinh biết điểm chuẩn; hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục nhập học năm 2025.

Một số hoạt đông tư vấn tiêu biểu như: Từ 8 -11 giờ là khám phá UFM và giao lưu cùng sinh viên tiêu biểu; từ 13 giờ 30 phút – 16 giờ 30 phút tư vấn trực tuyến chủ để "Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với kết quả xét tuyển; từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào UFM năm 2025.

Áp lực với phiên live đặc biệt

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng 2 máy quay và 1 máy quay dự phòng. Kế hoạch livestream ban đầu là 18 giờ, tuy nhiên có thông báo gấp đổi sang 15 giờ chiều nay. Mặc dù thay đổi đột xuất song ê-kíp vẫn kịp sẵn sàng mọi thứ, chuẩn bị "lên sóng" bất kỳ lúc nào.

"Đây không phải là lần đầu tiên nhà trường tổ chức livestream tư vấn, song cũng gặp nhiều áp lực vì có công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh và phụ huynh theo dõi, phải hạn chế tối đa sai sót xảy ra" - ThS Sơn nêu rõ.

Qua các lần lọc ảo, nhà trường dự đoán điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp có thể dao động từ 17 đến 24,5 điểm. Trong đó, ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, quản trị kinh doanh, luật, kinh doanh quốc tế, marketing... khả năng sẽ có mức điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên.

Trường ĐH đầu tư "khủng" cho phiên livestream công bố điểm chuẩn 2025 - Ảnh 3.

Ekip livestream của Trường ĐH Công thương TP HCM đã chuẩn bị sẵn sàng để công bố điểm chuẩn

ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Tuyển sinh - Trường CĐ Kinh tế TP HCM, cho biết theo thống kê trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, trường nhận được gần 3000 nguyện vọng đăng ký vào trường.

Mặc dù vẫn còn đang trong quá trình lọc ảo lần 10, song nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên livestream tư vấn xét tuyển diễn ra vào chiều nay.

"Phiên livestream sẽ bắt đầu từ 15 giờ đến 20 giờ 30 phút, đây cũng là phiên livestream được đầu tư nhất từ trước đến nay của trường. Hiện tại, ê-kíp đang chạy thử chương trình để kiểm tra tín hiệu và các thiết bị trước khi "on air"" – ThS Khanh thông tin.

Trường ĐH đầu tư "khủng" cho phiên livestream công bố điểm chuẩn 2025 - Ảnh 4.

Trường ĐH đầu tư "khủng" cho phiên livestream công bố điểm chuẩn 2025 - Ảnh 5.

Trường CĐ Kinh tế TP HCM đầu tư "khủng" cho phiên livestream công bố điểm chuẩn

Theo ThS Khanh, bên cạnh việc công bố điểm chuẩn và hướng dẫn thủ tục nhập học, các chuyên gia còn tư vấn những hướng đi khác dành cho các thí sinh không may trượt hết nguyện vọng.

    Thông báo