Giáo dục

Thời gian chi tiết công bố điểm chuẩn các trường ĐH ở TP HCM

Huế Xuân

(NLĐO ) - Sau 10 lần lọc ảo, các trường ĐH - CĐ sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2025 từ chiều nay (22-8)

Theo kế hoạch mới được điều chỉnh từ Bộ GD-ĐT, số lần lọc ảo nguyện vọng xét tuyển ĐH - CĐ năm 2025 tổng cộng 10 lần.

Lần lọc ảo cuối cùng kết thúc vào 12 giờ 30 phút ngày 22-8. Trước 17 giờ, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống.

Thời gian công bố điểm chuẩn các Trường ĐH ở TP HCM năm 2025 - Ảnh 1.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công thương TP HCM năm 2024

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường ĐH - CĐ không công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng.

Ngay khi có kế hoạch mới về tăng thêm 4 lần lọc ảo, kéo dài thời gian công bố điểm chuẩn thêm 2 ngày. Các trường ĐH đã ra thông báo đổi lịch công bố điểm chuẩn và thời gian nhập học cụ thể như sau:

- Trường ĐH Công thương TP HCM: 18 giờ ngày 22-8

- Trường ĐH Công nghiệp TP HCM: 19 giờ 30 ngày 22-8

- Trường ĐH Tài chính Marketing: 19 giờ 30 ngày 22-8

- Trường ĐH Kinh tế - Luật: 17 giờ ngày 22-8

- ĐH Kinh tế TP HCM: chiều tối 22-8

- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: tối ngày 22-8

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: sau 17 giờ ngày 22-8

Một số trường thành viên của ĐHQG TP HCM, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, Trường ĐH Văn Lang, Hoa Sen, Hùng Vương, Quốc tế Hồng Bàng, Hutech, Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, Văn Hiến,... dự kiến cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều tối nay. Ngoài ra, một số trường sẽ có thời gian công bố điểm chuẩn muộn hơn.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD- ĐT, chậm nhất trước 17 giờ ngày 30-8.

Từ ngày 1-9, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở.

Tin liên quan

Tăng lọc ảo, mất thời gian, thí sinh căng thẳng

Tăng lọc ảo, mất thời gian, thí sinh căng thẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo bất ngờ lùi lịch công bố điểm chuẩn khiến hàng triệu thí sinh và các trường đại học không khỏi bất ngờ

Đón xem các trường công bố điểm chuẩn TẠI ĐÂY

(NLĐO)- Từ 17 giờ ngày 22-8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển, Báo Người Lao Động cập nhật điểm chuẩn tại đây

Xác định kết quả trúng tuyển, công bố điểm chuẩn ĐH

Hệ thống xét tuyển sẽ kết thúc quy trình lọc ảo để xác định kết quả trúng tuyển đại học, các trường công bố điểm chuẩn sau 17 giờ hôm nay (20-8)

điểm chuẩn thí sinh công bố điểm chuẩn trường ĐH ĐH TP HCM ngành hot điểm trúng tuyển nhập học
