Những ngày cận Tết, nhiều điểm du lịch tại TP Cần Thơ thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh nhờ được trang trí đậm không khí Xuân.

CLIP: Du khách nghe ca cổ tại vườn sinh thái Tư Dũng

Khách du xuân tại vườn sinh thái Tư Dũng

Bà Trần Thị Kim Loan, chủ vườn sinh thái Tư Dũng (xã Nhơn Ái), cho biết để phục vụ khách du xuân và tham quan, điểm du lịch có các hoạt động như: Gói bánh tét, ăn bánh tét, trái cây, thưởng thức trà nóng và bánh dân gian, đạp xe. Đặc biệt là chương trình "cooking class", khách mua nguyên vật liệu tại chợ truyền thống và được hướng dẫn nấu nướng, thưởng thức ẩm thực.

Trong khi đó, Khu Du lịch Cantho Eco Resort xây dựng phim trường Tết là không gian lễ hội được trang trí lấy cảm hứng từ các nền văn hóa Á Đông, tạo nên nhiều khu tiểu cảnh với màu sắc và phong cách khác nhau.

Tổng thể là khu phim trường Tết quy mô lớn, nhiều góc check-in mới lạ, giúp mỗi bộ ảnh đều mới mẻ. Mục tiêu của phim trường là mang đến nhiều không gian chụp ảnh Tết đa dạng, để du khách có thể thực hiện nhiều bộ ảnh.

Du khách tham quan Cantho Eco Resort

Ngoài phim trường, trong khuôn viên còn có chuỗi hoạt động Tết xuyên suốt như: trò chơi dân gian, chợ quê, khu vui chơi – teambuilding, vườn thú safari với nhiều loài như capybara, dê, cừu, thỏ, chim…

Ngoài ra, từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, Cantho Eco Resort tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí như: chương trình hoạt náo ban ngày với "Giai điệu Á Đông", ông Đồ cho chữ, các show hoạt náo và văn nghệ mỗi buổi tối phục vụ du khách.

Còn tại điểm du lịch cộng đồng Cồn Sơn (phường Bình Thủy), ngoài các sản phẩm như xem cá lóc bay, massage cá, massage vịt, vào vườn hái trái, nơi đây còn các hoạt động như ngồi xuồng ngắm hoàng hôn trên sông Hậu, tự tay làm bánh dân gian…