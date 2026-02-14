HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Người dân háo hức tham quan đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc

Ton-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Với hơn 50.000 chậu hoa cùng nhiều mô hình nghệ thuật đặc sắc, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trở thành điểm check-in trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tối 14-2 (27 tháng Chạp), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khai mạc đường hoa nghệ thuật với chủ đề "Tết sum vầy", thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tại đêm khai mạc đường hoa nghệ thuật

Đường hoa năm nay được bố trí trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, dài khoảng 310 m. Công trình được thực hiện bằng nghệ thuật sắp đặt với hơn 30 mô hình tiểu cảnh cùng trên 50.000 chậu hoa tươi, tạo không gian rực rỡ phục vụ người dân dịp Tết.

Khu vực cổng chính nổi bật với mô hình "tam mã phi nước đại", hai bên là cụm hoa mai, hoa đào, lá tre, kết hợp logo TP Cần Thơ và dòng chữ "Đường hoa Cần Thơ – Xuân Bính Ngọ 2026".

Đường hoa được chia thành nhiều đoạn với các mô hình đặc sắc như vườn mai quê hương, bánh trái truyền thống, Phước – Lộc – Thọ, giỏ trái cây đặc sản, tiểu cảnh cầu gỗ, xuồng chở hoa, hình ảnh đại đoàn kết các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa.

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 2.

Khu vực cổng chính với mô hình tam mã phi nước đại

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 3.

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 4.

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 5.

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 6.

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 7.

Nhiều tiểu cảnh trang trí hoa tươi

Khu vực sân khấu trung tâm bố trí các mô hình công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đô thị sông nước Cần Thơ tương lai, cùng hình tượng cá chép vượt vũ môn, hoa sen, tạo điểm nhấn cho không gian lễ hội.

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 8.

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 9.

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ là một trong những điểm check-in của người dân và du khách dịp Tết

Ngoài ra, khu vực cổng phụ được trang trí mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa, kết hợp các biểu tượng mùa xuân, góp phần làm phong phú cảnh quan đường hoa.

Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 10.
Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 11.
Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 12.
Người dân thích thú check-in tại đường hoa nghệ thuật Cần Thơ trong đêm khai mạc - Ảnh 13.

Đông đảo người dân tham quan đường hoa

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, đường hoa nghệ thuật phục vụ người dân và du khách từ ngày 14-2 đến ngày 21-2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Hoạt động này không chỉ tạo không gian vui Xuân, đón Tết cho người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đô thị sông nước Tây Đô đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

