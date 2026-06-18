Điểm hẹn văn hóa - du lịch hấp dẫn

Với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc", Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 31-12-2026 với 11 chương trình chính và 25 hoạt động hưởng ứng. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ tạo dấu ấn mới bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại, mở rộng không gian lễ hội và tiếp tục khẳng định thương hiệu thành phố hoa.

Đổi mới để tạo sức hút

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương liên quan. Theo lãnh đạo tỉnh, sau 10 kỳ tổ chức thành công, Festival Hoa Đà Lạt đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ thúc đẩy ngành du lịch, lễ hội còn là dịp tôn vinh nghề trồng hoa, người trồng hoa, quảng bá nông sản đặc trưng và lan tỏa thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành".

Khác với các kỳ trước, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI được yêu cầu phải có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức. Tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động sự kiện, tạo dấu ấn riêng và mang lại trải nghiệm mới cho du khách.

Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt XI mang chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc". Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-12 tại Quảng trường Lâm Viên và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động nổi bật như không gian hoa; phát động chiến dịch "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh"; trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh (trong đó có triển lãm quốc tế hoa Lan hồ điệp Lâm Đồng); chương trình Dalat Palace Floral Golf Invitational; hội thảo "Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển bền vững chuỗi giá trị Hoa Đà Lạt".

Bên cạnh đó là các hoạt động, như: Phố trà cà phê rượu vang, các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) sẽ là địa điểm diễn ra các chương trình khai mạc, bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026

Lan tỏa giá trị văn hóa - du lịch

Một trong những điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 là sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Theo đó, sẽ có Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, Carnaval ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại cùng nhiều chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc. Đêm 31-12, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 sẽ được tổ chức kết hợp với lễ bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Ngoài 11 chương trình chính, ban tổ chức còn xây dựng 25 hoạt động hưởng ứng diễn ra tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các sự kiện được kỳ vọng thu hút đông đảo du khách như giải đua ngựa không yên, lễ hội khinh khí cầu, nghệ thuật đường phố, mùa hội cỏ hồng Langbiang, ngày hội hoa hồng Langbiang, không gian văn hóa Tây Nguyên, không gian văn hóa cồng chiêng, hội thi ẩm thực và rượu cần Langbiang… Việc mở rộng không gian lễ hội ra nhiều địa phương được kỳ vọng giúp du khách có thêm cơ hội khám phá những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời tạo sức lan tỏa cho hoạt động du lịch trên phạm vi toàn tỉnh.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 (tập trung trong tháng 11 và tháng 12-2024), với chủ đề "Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu", đã tiếp tục khẳng định thành phố Đà Lạt là thành phố Festival Hoa của Việt Nam, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thành phố thuộc "Nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của châu Á".

Với những chương trình hấp dẫn như giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Đà Lạt - Chuncheon (Hàn Quốc); Carnaval đường phố hoa và di sản (diễu hành xe hoa, thời trang hoa, nghệ thuật đường phố)…, đã thu hút khoảng 2 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 10 triệu lượt du khách của năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng (cũ). Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt du khách (khách quốc tế hơn 1,5 triệu lượt, khách trong nước 23,5 triệu lượt) với tổng doanh thu khoảng 71.500 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI không chỉ là ngày hội của người dân địa phương mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Qua đó tiếp tục tôn vinh giá trị của hoa và nghề trồng hoa, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, xây dựng hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm đến đặc sắc của Việt Nam.

Đăng ký tổ chức các chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là trước ngày 30-6.



