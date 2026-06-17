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Nơi hội tụ những mô hình canh tác tiên tiến

Tác giả: Hải Đăng

(NLĐO)- Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM tiên phong ứng dụng công nghệ vào sản xuất xanh, kết hợp giáo dục, trải nghiệm và phát triển du lịch bền vững.

Giữa quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường, Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đang trở thành điểm sáng với mô hình tích hợp sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và du lịch trải nghiệm, góp phần lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng.

Hướng tới nền nông nghiệp xanh

Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM (AHTP) được thành lập năm 2004 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010 tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (nay thuộc xã Nhuận Đức, TPHCM), với diện tích hơn 88 ha. Đây là Khu Nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố và cả nước.

"Lớp học xanh" giữa lòng đô thị - Ảnh 1.

Mô hình trồng dưa hoàng kim được trồng và chăm sóc theo kỹ thuật hiện đại

AHTP có 4 trung tâm trực thuộc gồm: Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Trung tâm Khai thác hạ tầng và Trung tâm Dạy nghề nông nghiệp công nghệ cao.

Khu nông nghiệp được xây dựng với 4 chức năng chính: Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ hình thành chuỗi khu nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực phía Nam và cả nước; ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là nông nghiệp đô thị.

Trong quá trình hình thành và phát triển, AHTP đã tạo bước đột phá cho nông nghiệp TPHCM, trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, an toàn và thân thiện với môi trường. Nơi đây đáp ứng nhu cầu về rau sạch, hoa tươi, cá kiểng, sữa bò của thị trường, đồng thời gắn với phát triển du lịch đặc trưng của thành phố.

"Lớp học xanh" giữa lòng đô thị - Ảnh 2.

Học sinh được tham quan và tự tay thu hoạch rau tại khu vực nhà màng.

AHTP hiện là nơi hội tụ nhiều mô hình canh tác tiên tiến như nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tự động, trồng rau thủy canh, ứng dụng công nghệ số và Internet vạn vật (IoT) trong quản lý sản xuất. Các mô hình này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn góp phần tiết kiệm nước, giảm sử dụng hóa chất, bảo vệ môi trường và hướng tới nền nông nghiệp xanh.

Đến nay, AHTP đã thu hút nhiều dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, hoa lan, cây kiểng, rau sạch, nấm, dược liệu, cá cảnh và chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp.

"Lớp học xanh" giữa lòng đô thị - Ảnh 3.

Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào thực vật phục vụ công tác nhân giống tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM

Theo đại diện AHTP, năm 2025, các đơn vị trực thuộc đã cung ứng ra thị trường hơn 2,28 triệu cây giống các loại, 1,6 triệu meo giống nấm, 450 kg hạt giống rau và hơn 1,5 triệu con cá cảnh đạt tiêu chuẩn. Cùng với đó, Ban Quản lý đã tổ chức thực hiện 129 mô hình trình diễn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần lan tỏa các phương thức sản xuất hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Kết nối nông nghiệp, giáo dục và du lịch trải nghiệm

Ngày 27-6-2025, AHTP được Sở Du lịch TPHCM công nhận là điểm du lịch sinh thái tri thức nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo TS Phạm Đình Dũng, Trưởng Ban Quản lý AHTP, việc được công nhận là điểm du lịch sinh thái tri thức đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển du lịch bền vững gắn với giáo dục, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế nông nghiệp công nghệ cao.

"Lớp học xanh" giữa lòng đô thị - Ảnh 4.

Du khách tham quan mô hình trồng lan tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM

Đồng thời, mô hình này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về nông nghiệp sạch và an toàn thực phẩm; tạo sân chơi khoa học cho học sinh, sinh viên và người dân thành thị; thu hút du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm thực tiễn.

Không chỉ hội tụ nhiều mô hình sản xuất tiên tiến, AHTP còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị như tham quan mô hình trồng rau, củ, quả trong nhà màng và hệ thống thủy canh; khám phá quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tự tay thu hoạch nông sản; tham gia làm bánh truyền thống và tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt.

Mỗi năm, nơi đây thu hút từ 30.000 đến 50.000 lượt khách tham quan, bao gồm học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và nhiều du khách quốc tế.

"Lớp học xanh" giữa lòng đô thị - Ảnh 5.

Học sinh trải nghiệm trồng hoa lan

Đối với học sinh, các chương trình trải nghiệm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Những bài học về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, sản xuất sạch và tiêu dùng có trách nhiệm trở nên sinh động hơn khi được tiếp cận thông qua thực tế.

Các em được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất nông sản an toàn, hiểu rõ giá trị của lao động nông nghiệp và hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất.

Với sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ, sinh thái và trải nghiệm thực tiễn, AHTP đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp đô thị, đồng thời trở thành điểm đến ý nghĩa kết nối con người với thiên nhiên và những giá trị bền vững của nông thôn Việt Nam.

"Lớp học xanh" giữa lòng đô thị - Ảnh 6.

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