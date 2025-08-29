HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Điểm mặt những món ăn dập tắt hy vọng sống lâu

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Đức đã đưa ra danh sách những món ăn bạn cần tránh nếu muốn sống lâu, sống khỏe.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Justus Liebig ở Giessen (Đức) đã xem xét các dấu hiệu của quá trình siêu chế biến (MUP - tức các chất thường chỉ hiện diện trong thực phẩm được sản xuất theo kiểu này) ảnh hưởng thế nào đến cơ hội sống lâu và khỏe mạnh của một người.

Trên bàn ăn: Điểm mặt những thứ dập tắt hy vọng sống lâu - Ảnh 1.

Các MUP hiện diện trong thực phẩm siêu chế biến được đánh dấu. Trong số đó có 5 loại ảnh hưởng mạnh mẽ đến hy vọng sống lâu của bạn - Ảnh: NEWS MEDICAL

Viết trên tạp chí khoa học eClinicalMedicine, các tác giả cho hay thực phẩm siêu chế biến - tức những mặt hàng được xử lý công nghiệp phức tạp, thường giàu phụ gia và nghèo nàn dinh dưỡng.

Dù rất tiện lợi nhưng từ lâu nhóm thực phẩm này đã được xác định làm tăng nguy cơ nhiều bệnh và ảnh hưởng đến tuổi thọ, theo News-Medical.

Nghiên cứu mới lưu ý rằng tác hại từ các chất phụ gia trong quá trình chế biến công nghiệp có mức độ rất khác nhau.

Họ đã phân tích dữ liệu của 186.744 người tham gia từ 40-75 tuổi, được thu thập bởi UK Biobank (ngân hàng dữ liệu sinh học của Anh).

Trong số đó, 10.203 người đã tử vong sau thời gian theo dõi 11 năm.

Tổng cộng 57 MUP đã được xét đến, trong đó 5 loại cho thấy mối liên hệ mạnh mẽ nhất đối với nguy cơ tử vong: Phụ gia tạo nên hương vị, chất tăng cường hương vị, chất tạo màu, chất làm ngọt nhân tạo (đường ăn kiêng) và các loại đường.

Những phát hiện này phù hợp với các bằng chứng riêng lẻ trước đó cho thấy các chất phụ gia trên có liên quan đến việc tăng cân, tình trạng rối loạn chuyển hóa, thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột theo cách tiêu cực.

Nhìn chung, kết quả này đã làm rõ hơn tác hại của thực phẩm siêu chế biến, củng cố lời khuyên của các chuyên gia về việc hạn chế các thực phẩm thuộc nhóm này nếu bạn muốn sống lâu và có tuổi già khỏe mạnh, ít bị tác động bởi các bệnh mạn tính.

