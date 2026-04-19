Điểm nhấn chưa từng có tại Trung tâm Hội nghị APEC: Không gian 11.000 m2 không một cột giữa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điểm nhấn chưa từng có tại Trung tâm Hội nghị APEC: Không gian 11.000 m2 không một cột giữa

Dương Ngọc

(NLĐO)- Với khẩu độ tương đương chiều dài một sân bóng đá, toàn bộ không gian bên trong được mở rộng hoàn toàn mà không cần bất kỳ cột chống nào ở giữa.

Theo tin từ Tập đoàn Sun Group, sau khoảng 10 tháng thi công, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Sun Group đầu tư đã hoàn thành hơn 90% phần kết cấu bê tông cốt thép, đưa siêu dự án tiến gần giai đoạn hoàn thiện.

- Ảnh 1.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc là hệ mái thép đồ sộ với những đường cong uốn lượn như sóng biển, tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng cho toàn bộ công trình

Giữa đại công trường tại đảo Ngọc, hình hài của tổ hợp hội nghị - triển lãm quy mô lớn bậc nhất Việt Nam dần hiện rõ. Điểm nhấn nổi bật nhất là hệ mái thép đồ sộ với những đường cong uốn lượn như sóng biển, tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng cho toàn bộ công trình.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, hạng mục kết cấu thép mái đã hoàn thành lắp dựng 13/13 nhịp trục U phía biển và 5/13 nhịp trục A phía núi. Đây được xem là giai đoạn then chốt của dự án, khi công trường đang bước vào quá trình thi công những nhịp vượt khẩu độ lớn nhất.

Không gian hội nghị và triển lãm của công trình có diện tích 11.050 m2, nổi bật với kết cấu vượt nhịp 81 m không cột, dự kiến lập kỷ lục lớn nhất thế giới. Với khẩu độ tương đương chiều dài một sân bóng đá, toàn bộ không gian bên trong được mở rộng hoàn toàn mà không cần bất kỳ cột chống nào ở giữa.

Để hiện thực hóa thiết kế này, hệ mái thép nặng khoảng 12.000 tấn được tính toán phân bổ lực và "treo" từ hai phía thay vì chống trực tiếp xuống nền. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu áp dụng công nghệ kích rút thủy lực Hebetec từ Thụy Sĩ nhằm đưa các nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40 m.

Hiện dự án đã bắt đầu triển khai kích rút nhịp 81 m đầu tiên. Công nghệ này đòi hỏi độ chính xác đến từng milimet để bảo đảm an toàn và ổn định trong quá trình thi công.

Song song với kết cấu thép, dự án được triển khai theo phương thức "cuốn chiếu". Ngay khi một phân đoạn mái hoàn thành, công tác lợp mái và xây tường bao được thực hiện đồng thời, giúp rút ngắn tiến độ toàn công trường.

Theo đại diện chủ đầu tư, cách thi công này cho phép tận dụng tối đa từng khoảng thời gian, đồng thời thể hiện năng lực điều phối ở quy mô siêu dự án.

Đồng bộ với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, hạng mục Nhà biểu diễn đa năng cũng ghi nhận tiến độ tích cực. Phần kết cấu bê tông cốt thép của công trình đã hoàn thành khoảng 85%. Dự kiến cuối tháng 4, các cấu kiện thép đầu tiên sẽ được đưa về công trường để bước vào giai đoạn lắp dựng.

Công trình được định vị là "thánh đường nghệ thuật" mới tại Phú Quốc, nơi dự kiến tổ chức các chương trình dinner show do Sun Group hợp tác cùng Cirque du Soleil sản xuất phục vụ APEC 2027, đồng thời là địa điểm cho các liên hoan phim, concert quốc tế trong tương lai.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của tổ hợp sẽ hoàn thành vào ngày 30/10/2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, dự kiến kết thúc ngày 31/1/2027.

Khi hoàn thành, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được kỳ vọng trở thành trung tâm MICE đạt chuẩn quốc tế, sánh ngang với các điểm đến hội nghị nổi tiếng như Marina Bay Sands (Singapore) hay Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sydney (Australia).

Không chỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, cụm công trình được xem là đòn bẩy chiến lược để đưa Phú Quốc và Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai.

Một số hình ảnh thi công tại công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc:

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

 

Tin liên quan

Tăng tốc thi công hàng loạt dự án phục vụ APEC 2027

Các cụm công trình phục vụ Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang được triển khai thần tốc

Lộ diện phòng chờ tổng thống tại sân bay Phú Quốc

(NLĐO)- Phòng chờ tổng thống tại nhà ga VIP sân bay Phú Quốc là nơi sẽ đón tiếp các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC và các đoàn cấp cao trong APEC 2027.

Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc đã thi công đến phần mái

(NLĐO)- Gần 2.700 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết Nguyên đán tại các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc, đặc biệt là sân bay Phú Quốc.

Phú Quốc Sun Group Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo