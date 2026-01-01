HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 1-1-2026: Ukraine tung lá chắn đa tầng chặn UAV Nga

Hải Hưng

(NLĐO) - Ukraine đang xây dựng hệ thống phòng thủ máy bay không người lái (UAV) nhiều tầng nhằm đánh chặn UAV Shahed của Nga.

Thông tin trên vừa được Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrsky tiết lộ, thêm rằng họ cũng đồng thời tăng cường các đơn vị đánh chặn, radar và tăng cường công tác huấn luyện trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc không kích.

Tướng hàng đầu Ukraine nhận định Nga vẫn sẽ tiếp tục các chiến dịch để giành thêm lãnh thổ, gia tăng các cuộc không kích quy mô lớn nhằm đẩy các thành phố, làng mạc Ukraine vào cảnh mất điện.

"Đối phương đang lợi dụng điều kiện thời tiết, hiện đại hóa UAV tấn công và thay đổi chiến thuật, bao gồm cả các cuộc tấn công ở độ cao cực thấp" – tướng Syrsky viết trên Telegram - "Vì vậy, chúng tôi đang hiện đại hóa các biện pháp đối phó và điều chỉnh hệ thống đánh chặn để đạt được kết quả cần thiết". 

Ukraine triển khai lá chắn đa tầng đối phó UAV Nga - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: AP

Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt của quân đội Ukraine ở giai đoạn hiện nay là phá hủy các phương tiện tấn công đường không của Nga, vốn được sử dụng hằng ngày. Theo ông, những kết quả quân sự thực tế sẽ tạo nền tảng cho hoạt động ngoại giao hiệu quả.

Ưu tiên hiện nay của Ukraine là tăng cường năng lực đánh chặn UAV, bao gồm việc gia tăng số lượng UAV đánh chặn, các trạm điều khiển mặt đất và radar, cũng như mở rộng và nâng cao chất lượng huấn luyện kíp vận hành. 

"Nhiệm vụ chính của chúng tôi ở giai đoạn này là củng cố hướng đánh chặn UAV, tăng số lượng UAV phù hợp, trạm mặt đất và radar, đồng thời mở rộng cả quy mô lẫn chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu" - ông Syrsky nhấn mạnh.

Hệ thống phòng không nhiều tầng, các tuyến đánh chặn đã và đang được Ukraine thiết lập ở khoảng cách xa các thành phố lớn. Dù việc sử dụng UAV đánh chặn và hiệu quả tác chiến đang dần được cải thiện nhưng tướng Syrsky yêu cầu tiến độ triển khai cần được đẩy nhanh hơn.

Ông cũng cho biết Ukraine đã thành lập các đơn vị phòng không không người lái, đồng thời xây dựng các đơn vị UAV đánh chặn thường trực tại các trung tâm huấn luyện. Để đối phó UAV Shahed, quân đội Ukraine còn sử dụng không quân lục quân và hàng không hạng nhẹ với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế.

Động thái của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 10 nhận định trong một số trường hợp thì UAV cảm tử kiểu Shahed trở thành mối đe dọa lớn hơn cả tên lửa đạn đạo. Chính thực tế này buộc Ukraine phải đẩy nhanh sản xuất UAV đánh chặn.

Để ứng phó, Ukraine còn triển khai cả tiêm kích F-16 và trực thăng, dù Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến hiệu quả tác chiến.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các UAV đánh chặn tiên tiến hơn được trang bị hệ thống tự dẫn đường cũng đang được phát triển - theo Kyiv Post.

